°¤ÉôÌ¤Íª¤ÈÀî´ß»Ë²Ì¤¬4²¯±ßÂç²ñ¤Ç¼ó°ÌÈ¯¿Ê¡¡º´µ×´Ö¼ëè½¤Ï½ÐÃÙ¤ì112°Ì
¡ãEARTH MONDAMIN CUP¡¡½éÆü¡þ25Æü¡þ¥«¥á¥ê¥¢¥Ò¥ë¥ºCC¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë¡þ6699¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä¥Ä¥¢¡¼»Ë¾åºÇ¹â¤È¤Ê¤ëÁí³Û4²¯±ßÂç²ñ¤ÎÂè1¥é¥¦¥ó¥É¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£¤È¤â¤Ë¸áÁ°ÁÈ¤Î°¤ÉôÌ¤Íª¤ÈÀî´ß»Ë²Ì¤¬¡Ö67¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£5¥¢¥ó¥À¡¼¡¦¼ó°Ì¥¿¥¤È¯¿Ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¢¤¢¤Ã¡ª¡¡¥Ð¥ó¥«¡¼¤Î¿å¤¿¤Þ¤ê¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬¡Ä
4¥¢¥ó¥À¡¼¡¦3°Ì¥¿¥¤¤Ë¿ÀÃ«¤½¤é¤ÈP.¥µ¥¤¥Ñ¥ó¡Ê¥¿¥¤¡Ë¡£3¥¢¥ó¥À¡¼¡¦5°Ì¤Ë¿û¾ÂºÚ¡¹¡¢2¥¢¥ó¥À¡¼¡¦6°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ï¿ûÉö²Ú¡¢°ð³ÀÆáÆà»Ò¡¢¡È¥¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¡É¤³¤È¥Ñ¥¯¡¦¥Ò¥ç¥ó¥®¥ç¥ó¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤¬Â³¤¤¤¿¡£¾®½Ë¤µ¤¯¤é¡¢°ÂÅÄÍ´¹á¤é¤Ï1¥¢¥ó¥À¡¼¡¦9°Ì¥¿¥¤¡£2½µÏ¢Â³Í¥¾¡¤òÁÀ¤¦¥¤¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤Ï¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼¡¦16°Ì¥¿¥¤¤Ç³ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£ºòÇ¯ÇÆ¼Ô¤Îº´µ×´Ö¼ëè½¤Ï¡Ö77¡×¤òÃ¡¤¡¢5¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦112°Ì¥¿¥¤¤È½ÐÃÙ¤ì¤¿¡£Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï¥Ä¥¢¡¼»Ë¾åºÇ¹â³Û¤Î7200Ëü±ß¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£¡ÚÂè1¥é¥¦¥ó¥É¤Î¾å°ÌÀ®ÀÓ¡Û1°Ì¡§°¤ÉôÌ¤Íª¡Ê-5¡Ë1°Ì¡§Àî´ß»Ë²Ì¡Ê-5¡Ë3°Ì¡§¿ÀÃ«¤½¤é¡Ê-4¡Ë3°Ì¡§P.¥µ¥¤¥Ñ¥ó¡Ê-4¡Ë5°Ì¡§¿û¾ÂºÚ¡¹¡Ê-3¡Ë6°Ì¡§¿ûÉö²Ú¡Ê-2¡Ë6°Ì¡§°ð³ÀÆáÆà»Ò¡Ê-2¡Ë6°Ì¡§¥Ñ¥¯¡¦¥Ò¥ç¥ó¥®¥ç¥ó¡Ê-2¡Ë9°Ì¡§¾®½Ë¤µ¤¯¤é¡Ê-1¡Ë9°Ì¡§°ÂÅÄÍ´¹á¡Ê-1¡Ë¤Û¤«5¿Í
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
EARTH MONDAMIN CUP¡¡½éÆü¤Î·ë²Ì
°¤ÉôÌ¤Íª¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡õÀ®ÀÓ
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¦¡Ä ¹õ¤Î¥·¥¢¡¼¥É¥ì¥¹¤òÃå¤¿°¤ÉôÌ¤Íª
Àî´ß»Ë²Ì¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡õÀ®ÀÓ
½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤é½Ð¾ì¡¡Á´ÊÆ½÷»Ò¥×¥í¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¢¤¢¤Ã¡ª¡¡¥Ð¥ó¥«¡¼¤Î¿å¤¿¤Þ¤ê¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬¡Ä
4¥¢¥ó¥À¡¼¡¦3°Ì¥¿¥¤¤Ë¿ÀÃ«¤½¤é¤ÈP.¥µ¥¤¥Ñ¥ó¡Ê¥¿¥¤¡Ë¡£3¥¢¥ó¥À¡¼¡¦5°Ì¤Ë¿û¾ÂºÚ¡¹¡¢2¥¢¥ó¥À¡¼¡¦6°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ï¿ûÉö²Ú¡¢°ð³ÀÆáÆà»Ò¡¢¡È¥¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¡É¤³¤È¥Ñ¥¯¡¦¥Ò¥ç¥ó¥®¥ç¥ó¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤¬Â³¤¤¤¿¡£¾®½Ë¤µ¤¯¤é¡¢°ÂÅÄÍ´¹á¤é¤Ï1¥¢¥ó¥À¡¼¡¦9°Ì¥¿¥¤¡£2½µÏ¢Â³Í¥¾¡¤òÁÀ¤¦¥¤¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤Ï¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼¡¦16°Ì¥¿¥¤¤Ç³ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£ºòÇ¯ÇÆ¼Ô¤Îº´µ×´Ö¼ëè½¤Ï¡Ö77¡×¤òÃ¡¤¡¢5¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦112°Ì¥¿¥¤¤È½ÐÃÙ¤ì¤¿¡£Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï¥Ä¥¢¡¼»Ë¾åºÇ¹â³Û¤Î7200Ëü±ß¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£¡ÚÂè1¥é¥¦¥ó¥É¤Î¾å°ÌÀ®ÀÓ¡Û1°Ì¡§°¤ÉôÌ¤Íª¡Ê-5¡Ë1°Ì¡§Àî´ß»Ë²Ì¡Ê-5¡Ë3°Ì¡§¿ÀÃ«¤½¤é¡Ê-4¡Ë3°Ì¡§P.¥µ¥¤¥Ñ¥ó¡Ê-4¡Ë5°Ì¡§¿û¾ÂºÚ¡¹¡Ê-3¡Ë6°Ì¡§¿ûÉö²Ú¡Ê-2¡Ë6°Ì¡§°ð³ÀÆáÆà»Ò¡Ê-2¡Ë6°Ì¡§¥Ñ¥¯¡¦¥Ò¥ç¥ó¥®¥ç¥ó¡Ê-2¡Ë9°Ì¡§¾®½Ë¤µ¤¯¤é¡Ê-1¡Ë9°Ì¡§°ÂÅÄÍ´¹á¡Ê-1¡Ë¤Û¤«5¿Í
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
EARTH MONDAMIN CUP¡¡½éÆü¤Î·ë²Ì
°¤ÉôÌ¤Íª¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡õÀ®ÀÓ
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¦¡Ä ¹õ¤Î¥·¥¢¡¼¥É¥ì¥¹¤òÃå¤¿°¤ÉôÌ¤Íª
Àî´ß»Ë²Ì¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡õÀ®ÀÓ
½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤é½Ð¾ì¡¡Á´ÊÆ½÷»Ò¥×¥í¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»