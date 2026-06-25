小林愛香、Lantisレーベルへ移籍決定！約2年ぶりとなる新曲「BLUE MAGIC」初披露＆9月16日CDシングルリリースを発表！

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声優アーティストの小林愛香が、Lantisレーベルへ移籍する事がduo MUSIC EXCHANGEで開催されたファンクラブ「and」限定イベント -新曲お披露会『and more』- 内で発表された。

報道陣も多く集まった本イベントでは小林愛香のこれまでの歩みを振り返りつつ、代表曲である「NO LIFE CODE」、ヨハネ役として主役を務めたTVアニメ『幻日のヨハネ -SUNSHINE in the MIRROR-』（『ラブライブ！サンシャイン!!』公式スピンオフ作品）オープニング主題歌「幻日ミステリウム」、そして約２年ぶりとなる新曲「BLUE MAGIC」の3曲が披露された。

Lantisレーベルへの移籍と共にサプライズ披露された「BLUE MAGIC」は、これまで応援してきてくれたファンへの感謝と、これから歩み始める新しい世界へ一緒に行こう！という彼女の意志を感じられる力強い楽曲に仕上がっており、集まったファン達を大いに驚かせた。

新曲「BLUE MAGIC」は6月25日(木)より各種音楽配信サイトにて先行配信される。また、9月16日(水)には「BLUE MAGIC」を含む３曲入りCDシングルの発売も決定。

Lantisへの移籍を発表し、さらなる飛躍を目指す小林愛香に注目してほしい。

＜小林愛香コメント＞

待っててくれてありがとう。

小林愛香は、新たなるステージへ。

そして、みんなと共に。新たな世界へ。

これからも、これまで以上に、

たくさんのわくわくを届けますっ！

あいきゃんチームの想い、

愛も全部全部抱きしめて…！

どこまででも羽ばたいちゃおう！

2026,6,24

小林愛香

●配信情報

「BLUE MAGIC」

小林愛香

作詞：RIO

作曲：Kanata Okajima , TET$V

編曲：TET$V

6月25日配信開始

各種音楽配信サイト・CD予約はこちら

https://lnk.to/LACM-34837

CD

9月16日発売

「BLUE MAGIC」

小林愛香

【初回限定盤（CD+BD+スペシャルブックレット）】

品番：LACM-34837

価格：￥3,300（税込）

【通常盤（CDのみ）】

品番：LACM-24837

価格：￥1,980（税込）

＜小林愛香 Profile＞

5歳からバレエ、小学3年生からヒップホップのダンスを始め

歌手を目指すようになる（過去にはキッズモデルをしていた経歴もある）

2011年 18歳でTVアニメ『フリージング』のエンディングテーマ

「君を守りたい」で歌手デビュー！

2015年『ラブライブ！サンシャイン!!』Aqours 津島善子(ヨハネ)役で声優デビュー！

・紅白歌合戦への出演 , 東京ドーム公演等を果たす

2020年 “トイズファクトリー” よりメジャーデビュー！

・以降 シングル3枚 , フルアルバム2枚 , EP1枚をリリース

2026年 全国11公演となるライブハウスツアー「CANDY QUEST」を開催し、

たくさんのファンに歌声とワクワクと元気を届けている☆

- - - 2026年6月24日 Lantisレーベルへ移籍 - - -

所属事務所：ボイスキット

関連リンク

小林愛香オフィシャルサイト

https://kobayashiaika.jp/

Lantisレーベル公式サイト

https://lantis.jp