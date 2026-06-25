台風7号の情報です。奄美地方は25日夜遅くから強風域に入るところもあり、暴風に厳重な警戒が必要です。接近前から大雨となるおそれもあります。

亀田気象予報士の解説です。

台風7号は奄美を直撃しそうです。こちらが台風7号の雲です。きのう24日よりも雲がばらけて勢力が落ちましたが、暴風域を伴っています。

台風の進路予想です。台風7号は現在、宮古島付近にあって、時速20キロで北寄りに進んでいます。

予報円の中心を進みますと、26日の夕方に奄美大島の西の海上を進んで、さらに26日夜には種子島・屋久島付近の南を通過して、本州の南の海上へと進みそうです。

強風域、暴風域に入る時間帯

各地が強風域、暴風域に入る時間帯です。黄色が強風域、赤が暴風域、そして星印が最も接近する時間帯です。

奄美南部は26日の未明に台風の強風域に入りそうです。台風が予報円の中心を進めば、奄美北部、そして十島村以外はぎりぎり暴風域には入らない見込みです。

最も接近するのは、奄美市では26日の夕方、そして県本土付近では26日の夜遅くになりそうです。

雨雲の予想

雨雲の予想です。台風は比較的コンパクトですが、台風の中心付近が奄美、そして種子島・屋久島のすぐ近くを進むため、大雨と強い風が予想されます。

雨や風などの予想

雨や風などの予想です。まず雨ですが、あす26日の夕方までの24時間雨量は多い所で120ミリと、警報級の雨が予想されています。

そして、最大瞬間風速は40メートルと、走行中のトラックが横転するぐらいの風です。

暴風や高波に厳重に警戒してください。

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