【台風７号】「最接近」奄美 あす昼頃から 薩摩大隅・種子屋久 あす夜遅く【雨風と波シミュレーション】「奄美は暴風域へ」鹿児島
【台風７号】暴風域を伴い奄美地方に接近へ雨風シミュレーション２５日（木）～２７日（土）
台風７号は、宮古島の東を北上しています。予報円の中心を進んだ場合、２６日（金）午後３時には奄美市の西、およそ１１０ｋｍの海上に達する見込みです。強風域と暴風域の時間帯は？
台風７号が予報円の中心を進んだ場合、強風域と暴風域の時間帯をまとめました。奄美南部で２６日（金）に日付が変わるころから強風域に入り始め、県本土でも２６日（金）夜は強風域に入りそうです、全地域を画像で確認できます。
［雨の予想］▶２６日（金）に予想される１時間降水量は多い所で、 薩摩地方 ４０ミリ 大隅地方 ４０ミリ 種子島・屋久島地方 ６０ミリ 十島村 ３０ミリ 奄美北部 ４０ミリ 奄美南部 ４０ミリ ▶２５日（木）１８時から２６日（金）１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、 薩摩地方 １２０ミリ 大隅地方 １００ミリ 種子島・屋久島地方 １２０ミリ 十島村 ６０ミリ 奄美北部 １００ミリ 奄美南部 １２０ミリ ▶その後、２６日（金）１８時から２７日（土）１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、 薩摩地方 ５０ミリ 大隅地方 ８０ミリ 種子島・屋久島地方 １５０ミリ 十島村 ６０ミリ 奄美北部 ６０ミリ 波シミュレーション２５日（木）～２７日（土）
［波の予想］▶２６日（金）に予想される波の高さ 薩摩地方 ３メートル うねりを伴う 大隅地方 ５メートル うねりを伴う 種子島・屋久島地方 ５メートル うねりを伴う 十島村 ６メートル うねりを伴う 奄美北部 ６メートル うねりを伴う 奄美南部 ７メートル うねりを伴う ▶２７日（土）に予想される波の高さ 薩摩地方 ３メートル うねりを伴う 大隅地方 ５メートル うねりを伴う 種子島・屋久島地方 ５メートル うねりを伴う 十島村 ５メートル うねりを伴う 奄美北部 ５メートル うねりを伴う 奄美南部 ３メートル うねりを伴う
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