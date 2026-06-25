【台風７号】暴風域を伴い奄美地方に接近へ

台風７号は、宮古島の東を北上しています。予報円の中心を進んだ場合、２６日（金）午後３時には奄美市の西、およそ１１０ｋｍの海上に達する見込みです。

強風域と暴風域の時間帯は？

台風７号が予報円の中心を進んだ場合、強風域と暴風域の時間帯をまとめました。

奄美南部で２６日（金）に日付が変わるころから強風域に入り始め、県本土でも２６日（金）夜は強風域に入りそうです、全地域を画像で確認できます。

雨風シミュレーション２５日（木）～２７日（土）

［雨の予想］

▶２６日（金）に予想される１時間降水量は多い所で、

薩摩地方 ４０ミリ

大隅地方 ４０ミリ

種子島・屋久島地方 ６０ミリ

十島村 ３０ミリ

奄美北部 ４０ミリ

奄美南部 ４０ミリ

▶２５日（木）１８時から２６日（金）１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

薩摩地方 １２０ミリ

大隅地方 １００ミリ

種子島・屋久島地方 １２０ミリ

十島村 ６０ミリ

奄美北部 １００ミリ

奄美南部 １２０ミリ

▶その後、２６日（金）１８時から２７日（土）１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

薩摩地方 ５０ミリ

大隅地方 ８０ミリ

種子島・屋久島地方 １５０ミリ

十島村 ６０ミリ

奄美北部 ６０ミリ

波シミュレーション２５日（木）～２７日（土）

［波の予想］

▶２６日（金）に予想される波の高さ

薩摩地方 ３メートル うねりを伴う

大隅地方 ５メートル うねりを伴う

種子島・屋久島地方 ５メートル うねりを伴う

十島村 ６メートル うねりを伴う

奄美北部 ６メートル うねりを伴う

奄美南部 ７メートル うねりを伴う

▶２７日（土）に予想される波の高さ

薩摩地方 ３メートル うねりを伴う

大隅地方 ５メートル うねりを伴う

種子島・屋久島地方 ５メートル うねりを伴う

十島村 ５メートル うねりを伴う

奄美北部 ５メートル うねりを伴う

奄美南部 ３メートル うねりを伴う

・