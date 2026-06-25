あす26日未明に台風の強風域に入る見込みの沖永良部島から中継でお伝えします。

この時間まだ日差しがあって、青空も見えていますが、生ぬるい風がだんだんと強まってきています。

そして、海の方に目を向けてみますと、白波がかなり目立つようになってきました。

台風への備え進む

島では台風への備えが進んでいます。

島の商店などでは、建物の入口にコンテナを置いて強風に備えています。

そして港では、漁船が流されないよう、ロープで固定していました。

食料品を買い求める姿

島のスーパーでは、台風の接近を前に食料品を買い求める人の姿がありました。

（買い物客）「台風が来たら外に出られないと思って。2～3日の間、食べられるようなものを買う」

ただ、海上は波が高くなって定期船が24日から欠航し、店では水やパン、肉などが品薄となっていました。

（ニシムタFC沖永良部店・森山昭吾店長）「（前回の）台風被害で停電などもあり、逆にそちらの方が心配。（Q．品物はどうだった？）一部廃棄。なるべく早く過ぎてもらって被害が少なくなれば」

沖永良部島では、あす26日未明に台風の強風域に入り、昼すぎに最接近する見込みです。

以上、中継でした。

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