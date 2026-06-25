マギウェイは、QuestyleのBluetooth 6.1対応トランスミッター「QCC Dongle Pro 2」を7月10日に発売する。予約受付は7月3日からで、予約開始時には特別価格9,900円で販売する。発売日以降の価格はオープン、市場想定価格は12,100円前後。

当初は6月5日発売予定だったが、最終的な品質確認に時間がかかったため、発売日が変更された。

6月19日～21日に開催された「OTOTEN 2026」でも展示されていた

USB-Cポートに挿すだけでiPhone/iPadをはじめAndroid、Windows、Mac、Nintendo Switch、PS5などを高音質Bluetooth対応にできるトランスミッター。SBCやaptX、aptX HD、aptX Adaptive、aptX Losslessに加え、LDAC、LHDC 5.0をサポートする。

LE Audio(LC3)にも対応し、Auracastも利用可能できる。ただし「LE Audioは現在エコシステム普及の過渡期にあり、各メーカーの実装状況や対応方針には差異がある」としており、同社が動作確認済みのデバイスは、主にQualcommチップを採用した自社製品(SIGMA、SIGMA Pro、M18i、M18i Max)と、beyerdynamicの「AVENTHO 300」、Creativeの「ZEN」シリーズにとどまるとのこと。

そのほか、ソニーやパナソニック、オーディオテクニカなど各社から発売されているQualcomm以外のチップを採用したLE Audio対応製品については、「Snapdragon Sound認証の要件を満たさないため、正常な互換動作を保証することができない」としている。

Questyleでは、引き続き各ブランドの実機検証を進め、互換性リスト(ホワイトリスト)を随時更新していく。最新情報は製品ページおよびXで案内する。