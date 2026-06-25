「ビッグマミィ」の愛称で知られるタレントの美奈子が、２４日に結婚を発表した元夫の「ビッグダディ」こと林下清志氏を祝福した。

美奈子は２５日、自身のＸを更新。「結婚おめでとう さすがっす！！お幸せに」と祝福。続けて「１つ訂正！わたしも一度も浮気した事ないけどもな笑笑笑笑」とつづった。

林下氏は２４日、「御報告」のタイトルで自身のブログを更新。「本日は御休みです。三女が米を送ってくれるというのでそれを楽しみにしたり、婚姻届の到着を待つ日となります。結婚相手が決まったんですよ」と結婚を報告。

「また結婚するとは思っていなかったので自分自身も驚いています、婚姻届を提出したら改めて御報告しますね。『私は絶対浮気はしない』と言うのでそれを信じただけの結婚です」と明かした。

美奈子はこの「『浮気はしない』と言うのでそれを信じた」の部分が引っかかったようで、「わたしも一度も浮気した事ない」と笑いを交えて“クレーム”を入れていた。

林下さんは大家族に密着したテレビ朝日系ドキュメンタリー番組「痛快！ビッグダディ」で注目を集め、ＡＢＥＭＡのバラエティー番組「秘密のママ園」には離婚歴７回の「バツ７」として出演しており、今回が８回目の結婚とみられている。三女は女子プロレスラーの林下詩美。