今年１月２９日に亡くなった国際ジャーナリストのモーリー・ロバートソンさん（享年６３）。パートナーである女優の池田有希子が誕生日を迎えたことを報告し、祝福に感謝した。

２５日に自身のインスタグラムを更新し「バースデーメッセージを下さった皆様ありがとうございました！」。２３日が５６回目の誕生日だった池田は「わたくしはと言えば、風姿花伝『ハムレット』が無事滑り出し、私は出番を終え佐藤友に無事バトンを託しました。めちゃくちゃやらせていただいて、楽しかったー。皆に面白サプライズで誕生日を祝っていただき私って何て果報者！このメンバーが紡ぐ沙翁からしか摂れない栄養の贅沢さ！最高のバースデーでした」と仲間からの祝福に感激。

そして「ミボージンになってから初の誕生日で変にドキドキしていたのですが、しっかり感慨を味わいつつも一歩ジンセーの階段を上ることができました」と実感し、仲間たちと撮影した写真をアップした。

パートナーであるモーリーさんは日米双方の教育を受けた後、１９８１年に東京大学とハーバード大学に現役合格。在学中に自叙伝「よくひとりぼっちだった」を刊行しベストセラーとなる。１９８８年ハーバード大学を卒業。ＮＨＫ「所さん！大変ですよ」や日本テレビ「スッキリ」など多数のテレビ番組にレギュラー出演。タレント、ミュージシャンから国際ジャーナリストまで幅広く活躍した。今年１月２９日に食道がんで亡くなった。