【完成まで約5分】味付けは◯◯！パパッと作れてジュワッと旨い「味しみ絶品なす」

旬のなす、おいしくてたくさん食べたいところですが、いつも同じレシピでちょっと飽きていませんか？めんつゆを使えば失敗知らずでおいしい副菜がパパッと作れますよ。今回は5分でできる「なすだけ」レシピを集めました。ぜひ今日の一品に作ってみてくださいね。

▼切ってレンジに入れるだけ！「なすのめんつゆ和え」

なすを切って耐熱皿に入れ、レンジで5分。めんつゆにごま油の風味が加わって、シンプルなのにしっかりした味わいに仕上がります。洗い物も少なく、あと1品ほしいときにすぐ作れるのがうれしいですね。

▼冷めてもおいしい◎お弁当にも使える「なすの生姜焼き」

めんつゆに生姜を合わせてフライパンで炒め焼きにするだけのシンプルなレシピ。時短料理なのにしっかり味が染みるので冷めてもおいしく、夕飯のおかずはもちろんお弁当にも重宝します。

▼じゅわっととろっと「なすの麺つゆバター」

バターとにんにくを合わせためんつゆで蒸し焼きにします。なすにたれがじゅわっとしみてとろっとした食感に。ご飯にも合い、おつまみにもなる満足感ある1品です。





めんつゆとなすだけで、あっという間にもう一品できるレシピばかり。旬のなすをたっぷり食べたいこれからの季節に、ぜひ試してみてくださいね。