大分地方気象台は24日午後4時過ぎ、県内に線状降水帯半日前予測を発表しました。

25日の明け方から昼前にかけて線状降水帯が発生し大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。

佐伯市（24日）

九州地方に停滞する梅雨前線の影響で雨が降り続いている24日の県内。降り始めからの雨の量は日田市椿ケ鼻で209ミリ、佐伯市蒲江で179ミリなどとなっています。25日も大気の非常に不安定な状態が続きます。25日予想される1時間降水量はいずれも多いところで、北部と西部で50ミリなどとなっています。

◆TOS梅田雄一郎記者

「JR大分駅前です。雨は午後に入ってもやむ気配がなくいまだ強く降り続いています」

こうした中、大分地方気象台は午後4時過ぎ、線状降水帯半日前予測を発表しました。25日の明け方から昼前にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があります。

25日午後6時までに予想される24時間降水量はいずれも多いところで西部で250ミリ、北部で200ミリなどとなっています。線状降水帯が発生した場合、さらに雨量が増える恐れがあります。

気象台は土砂災害に厳重に警戒するとともに低い土地の浸水や河川の増水、氾濫に警戒するよう呼びかけています。

また、中津市は午後5時に三光地域、本耶馬渓地域、耶馬渓地域、山国地域の5827世帯1万1546人に警戒レベル4の避難指示を出しました。

一方、海の便にすでに影響が出ています。

◆TOS刀祢優月記者

「大分市のホーバーターミナル。傘に打ち付けるような雨が降っている。別府湾上空は霧がかかっていて視界が悪い。この天候のためホーバークラフトは全便欠航」

大分市と大分空港を結ぶホーバークラフトは大雨や風などの影響で、24日すべての便が欠航となりました。25日は始発から運航を再開する予定ですが運航状況はホームページを確認して欲しいとしています。

テレビ大分

一方、JRは大分と熊本を結ぶ九州横断特急が始発から運休となっています。

また高速道路は霧のため大分自動車道の日出ジャンクションと湯布院インターチェンジの間の上下線などで通行止めとなっています。

続いて台風7号についてです。

台風7号は24日午後3時時点で沖縄の南の海上をゆっくりと北に向かって進んでいます。中心の気圧は970ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は35メートルです。

台風7号は勢力をほぼ保ったまま北上する見込みで予報円の中心付近を進むと県内には27日ごろに最接近するとみられています。

今後の情報に注意してください。