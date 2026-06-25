衆参両院の正副議長は25日、皇室典範改正案の要綱について各党各会派からの意見を聞いた上で、これを了承しました。古谷朋大記者の中継です。

今後、政府は速やかに法案を閣議決定した上で国会に提出することになりますが、養子案などをめぐり与野党から異論も出ています。

森衆院議長

「要綱はとりまとめに沿ったものと判断し、了承することといたしました」

森議長はまた、将来的な制度の見直しについて規定している付帯決議の部分に「若干補充する必要がある」と明らかにしました。

要綱には、女性皇族が結婚後も皇室に残ることに加え、皇室典範に新たな章を設け、皇族の養子を禁じる現在の規定の例外として、旧宮家の男系男子を養子とすることができると明記されています。

要綱が了承されたことを受け、政府は今の国会での成立を目指し、来週火曜日（30日）にも皇室典範改正案を閣議決定した上で、国会に提出する方向です。

ただ、立憲民主党など野党からは反対意見が出ているのに加え、与党・日本維新の会も“養子となることができるのは15歳以上の男子”との規定について年齢の制限はなくすべきと主張しています。