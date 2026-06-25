源 吉兆庵グループのカジュアルスイーツブランドの岡山県内3号店が、岡山市北区にオープンしました。

【写真を見る】源 吉兆庵のカジュアルスイーツブランド “J. sweets Harmony” 県内3店舗目が岡山市北区伊島町にオープン 100円台の商品も多数【岡山】

北海道産の小豆を使ったふっくら生地のどら焼きに、

ふわふわ食感のブッセなど、約150種類のスイーツが並びます。岡山市北区伊島町にオープンした「J. sweets Harmony 伊島店」です。

100円台の商品も

源 吉兆庵グループのカジュアルスイーツのブランドで、パッケージをシンプルにすることなどで価格を抑え、100円台の商品も多いといいます。

（J．スイーツハーモニー ゼネラルマネージャー 村木沙希さん）

「ファミリーの方とか学生の方も多い所となっておりますので、たくさんの世代の方に選びながら、選ぶのも楽しんでいただきながらお買い物をしていただきたいと思います」

J. sweets Harmonyは、来月（7月）下旬には天満屋ハピーズ西大寺モールに、新店舗をオープンする予定です。