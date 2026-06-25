東証投資部門別売買動向：６月第３週、外国人・現物は１兆５６２億円と４週ぶり買い越し 東証投資部門別売買動向：６月第３週、外国人・現物は１兆５６２億円と４週ぶり買い越し

東京証券取引所が２５日に発表した６月第３週（１５～１９日）の投資部門別売買動向は、現物の海外投資家が１兆５６２億７７４３万円と４週ぶりで買い越した。前週は５０７４億３１６８万円の売り越しだった。先物ベース（日経２２５とＴＯＰＩＸの先物・ｍｉｎｉ合計）では海外投資家は２９６４億円の売り越し。現物・先物の合計では７５９８億円と４週ぶりの買い越しとなった。前週は５９５５億円の売り越しだった。



現物での個人投資家は４４６９億９７４５万円と２週連続の売り越し。信託銀行は１３７３億４０６３万円と３週連続で売り越した。事業法人は１９９９億８９６２万円と６週連続で買い越した。この週の日経平均株価は終値ベースで５２３０円０２銭（７．９％）上昇している。



出所：MINKABU PRESS