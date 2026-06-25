「なんと87%」地獄に突き落とされた韓国、“W朗報”に歓喜！「劇的な復活」時はエジプトと対戦か【W杯】
心強いデータが傷心を癒している。
韓国代表が現地６月24日、北中米ワールドカップのA組最終節で、南アフリカ代表とメキシコのモンテレイで対戦。引き分け以上で２位通過できたなか、63分に失点して０−１で敗れ、３位に転落した。
自力での決勝トーナメント進出ならず。全12グループのうち上位８チームに入ることを願い、待たざるを得ない状況となった。
もっとも、勝点３・得失点−１で現在12チーム中４位の韓国が、生き残れる可能性は高い。世界的データサイト『Opta』は87%と示した。
この心強い数値を受け、韓国メディア『fn news』は「まだ荷物をまとめる時ではない。Optaは韓国のベスト32進出確率をなんと87%と予測した」と題した記事を掲載。「憂鬱な一日の中で思いがけない朗報」を届けた。
「精彩を欠いた末の衝撃的な敗北、そして地獄の３位争いへ放り込まれ、憂鬱な気分に陥っていた韓国サッカーファンに、干ばつ後の恵みの雨のような一筋の光が差し込んだ。スポーツ統計専門メディアが、ホン・ミョンボ監督のチームの劇的な復活を予見したのである」
同メディアはまた、「興味深いのは、ベスト32での対戦相手に関する見通しだ」と切り出し、決勝トーナメント１回戦でエジプトと当たる予測を伝えた。
「当初、韓国が３位で勝ち上がった場合、ドイツと対戦する最悪のシナリオが提起されていた。しかし、Optaは韓国がベスト32で対戦する相手として、G組首位を走るエジプトを挙げた。モハメド・サラーを擁する手強い相手ではあるが、優勝候補であるドイツを回避できたというだけでも、ほっと一息つけるニュースだ」
地獄へ突き落された韓国。48か国制・新フォーマットの恩恵を受け、敗者復活を果たすのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】華やかコスチュームでエール！ 大会を彩る韓国女子サポを特集！
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自力での決勝トーナメント進出ならず。全12グループのうち上位８チームに入ることを願い、待たざるを得ない状況となった。
もっとも、勝点３・得失点−１で現在12チーム中４位の韓国が、生き残れる可能性は高い。世界的データサイト『Opta』は87%と示した。
この心強い数値を受け、韓国メディア『fn news』は「まだ荷物をまとめる時ではない。Optaは韓国のベスト32進出確率をなんと87%と予測した」と題した記事を掲載。「憂鬱な一日の中で思いがけない朗報」を届けた。
同メディアはまた、「興味深いのは、ベスト32での対戦相手に関する見通しだ」と切り出し、決勝トーナメント１回戦でエジプトと当たる予測を伝えた。
「当初、韓国が３位で勝ち上がった場合、ドイツと対戦する最悪のシナリオが提起されていた。しかし、Optaは韓国がベスト32で対戦する相手として、G組首位を走るエジプトを挙げた。モハメド・サラーを擁する手強い相手ではあるが、優勝候補であるドイツを回避できたというだけでも、ほっと一息つけるニュースだ」
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構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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