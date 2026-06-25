鈴木雅之、アナログ盤BOXセットリリース決定！ソロデビュー40周年＆古希のダブルアニバーサリーイヤー記念

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鈴木雅之が、2026年に迎えたソロデビュー40周年と、9月に迎える古希・70歳のダブルアニバーサリーイヤーを記念して、アナログ盤のBOXセット『MARTINI RECORDS COLLECTION』をリリースすることを発表。完全生産数量限定として、9月22日にリリースされる。

■計4枚組アナログレコードのBOXセット

『MARTINI RECORDS COLLECTION』には、1986年のソロデビュー曲「ガラス越しに消えた夏」を収録した1stアルバム『mother of pearl』と、山下達郎と共に制作した「Guilty」「Misty Mauve」を収録した1998年の2ndアルバム『Radio Days』のアナログLPの復刻盤を収録。

また、小田和正プロデュースの「別れの街」を収録した3rdアルバム『Dear Tears』（1989年）の初アナログ化に加え、「違う、そうじゃない」「恋人」「もう涙はいらない」「DADDY ! DADDY ! DO !」「渋谷で5時(2026 Ver.)」など、近年までのヒット曲を中心に、あらたに編成された1枚を加えた計4枚組アナログレコードのBOXセットとなっている。

6月25日よりECサイトでの予約がスタートしていることに加え、公式ファンクラブ加入者には特別なグッズが付属するなど、長年応援してきたファンにとってもアニバーサリーイヤーにふさわしい内容のアイテムとなった。

■リリース情報

2026.09.22 ON SALE

ANALOG『MARTINI RECORDS COLLECTION』



■関連リンク

鈴木雅之 OFFICIAL SITE

https://www.martin.jp/