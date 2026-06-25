timelesz8人のひと夏の感情、夏のきらめきを詰め込んだ「消えない花火」MV公開

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新体制timeleszとして2作目のCDシングル「消えない花火」のMVが公開された。

■タイトル「消えない花火」にちなんで約500発の花火を打ち上げてMVを撮影

「消えない花火」は、新体制初のポップバラードシングル。出会いの奇跡を花火になぞらえた、美しくも儚いメロディと歌詞が印象的で、“花火は消えても、想い出は心に生き続ける”という、切なくも温かいテーマを描いたラブソングとなっている。

MVは、「消えない友情」をテーマに、timelesz8人のひと夏の感情を切り取ったストーリー仕立ての内容。河川敷で走り回ったり、バーベキューをしたり、みんなでプールに飛び込んだり、“夏のきらめき”を詰め込んだ自然体で美しい映像となっている。

さらに今作の目玉は、タイトルにちなんで、実際に約500発の花火を打ち上げて撮影している点。打ち上げ花火を背負っての振付シーンや、花火を眺めてはしゃぐtimeleszの自然な姿を切り取ったシーンが、楽曲の持つ切なくも温かい世界観をさらに引き立てている。

また、7月29日に発売されるCDの初回限定盤A・初回限定盤B・通常盤の3形態同時予約購入特典として、「消えない花火」MVのソロバージョンをストリーミング視聴できる。メンバーそれぞれの魅力を存分に堪能できる映像となっている。

■リリース情報

2026.07.29 ON SALE

SINGLE「消えない花火」

■関連リンク

timelesz OFFICIAL SITE

https://ovtp.jp/

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