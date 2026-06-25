パワーエックス <485A> [東証Ｇ] が6月25日大引け後(19:00)に業績修正を発表。26年12月期の連結売上高を従来予想の380億円→400億円(前期は193億円)に5.3％上方修正し、増収率が96.8％増→2.1倍に拡大し、従来の4期連続での過去最高予想をさらに上乗せした。

なお、1-6月期(上期)の業績見通しは引き続き開示しなかった。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

蓄電システム事業における受注状況、生産進捗および売上計上見通しを再精査した結果、2026年12月期の連結売上高予想を38,000百万円から40,000百万円へ上方修正いたしました。なお、増収に伴う追加的な収益の一部をデータセンター関連事業への成長投資に充当するため、各利益予想は据え置いております。