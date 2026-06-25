　25日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比100円安の7万2470円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値7万2366.34円に対しては103.66円高。出来高は2243枚となっている。

　TOPIX先物期近は4024ポイントと前日比1.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は7.53ポイント高で推移。

○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 72470　　　　　-100　　　　2243
日経225mini 　　　　　　 72460　　　　　-100　　　 30094
TOPIX先物 　　　　　　　　4024　　　　　-1.5　　　　2233
JPX日経400先物　　　　　 36565　　　　　 +10　　　　 140
グロース指数先物　　　　　 682　　　　　　-2　　　　　97
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース