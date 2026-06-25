日経225先物：25日19時＝100円安、7万2470円
25日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比100円安の7万2470円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値7万2366.34円に対しては103.66円高。出来高は2243枚となっている。
TOPIX先物期近は4024ポイントと前日比1.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は7.53ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 72470 -100 2243
日経225mini 72460 -100 30094
TOPIX先物 4024 -1.5 2233
JPX日経400先物 36565 +10 140
グロース指数先物 682 -2 97
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は4024ポイントと前日比1.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は7.53ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 72470 -100 2243
日経225mini 72460 -100 30094
TOPIX先物 4024 -1.5 2233
JPX日経400先物 36565 +10 140
グロース指数先物 682 -2 97
東証REIT指数先物 売買不成立
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