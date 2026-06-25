唯一の家族である猫の手術代がなく絶望する男に、「罪を犯す覚悟はあるか？」と問うシスター。男の決断は…？／洋介犬さん傑作選

唯一の家族である猫の手術代がなく絶望する男に、「罪を犯す覚悟はあるか？」と問うシスター。男の決断は…？／洋介犬さん傑作選