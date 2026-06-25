ニューストップ > ライフスタイルニュース > 唯一の家族である猫の手術代がなく絶望する男に、「罪を犯す覚悟はあ… 唯一の家族である猫の手術代がなく絶望する男に、「罪を犯す覚悟はあるか？」と問うシスター。男の決断は…？／洋介犬さん傑作選 唯一の家族である猫の手術代がなく絶望する男に、「罪を犯す覚悟はあるか？」と問うシスター。男の決断は…？／洋介犬さん傑作選 2026年6月25日 19時0分 Walkerplus リンクをコピーする みんなの感想は？ 【漫画】この漫画をはじめから読む人知れず抱えたざんげの告白や、人間の業を描く洋介犬さん。短いながらも心に残るサイコホラーの中から特に反響の大きかったものをまとめた『洋介犬さん傑作選』をお届けします。→『洋介犬さん傑作選』を最初から読む黒懺悔_8話_1黒懺悔_8話_2黒懺悔_8話_3黒懺悔_8話_4黒懺悔_8話_5黒懺悔_8話_6黒懺悔_8話_7黒懺悔_8話_8本ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。著：洋介犬 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【漫画】この漫画をはじめから読む 【漫画】『怖いトモダチ』を読む 【漫画】『親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話』を読む[