timelesz、新曲「消えない花火」MVで約500発の花火打ち上げ “夏のきらめき”詰め込んだ作品が公開
8人組グループ・timeleszが、7月29日に発売する新体制2作目のCDシングル「消えない花火」のMusic Video（以下MV）を、公式YouTubeで公開した。
【写真】8人が凛とした表情でたたずむ新アーティスト写真
「消えない花火」は、新体制初のポップバラードシングルとなり、出会いの奇跡を花火になぞらえた美しくも儚（はかな）いメロディと歌詞が特徴の一曲で、“花火は消えゆくものだけど、一緒に過ごした想い出は心の中に生き続ける”という切なくも温かいテーマを描いたラブソングとなっている。
MVは、「消えない友情」をテーマに、timelesz 8人のひと夏の感情を切り取ったストーリー仕立ての内容に。河川敷で走り回ったり、バーベキューをしたり、みんなでプールに飛び込んだり、“夏のきらめき”を詰め込んだ自然体で美しい映像が印象的な作品だ。
さらに今作の目玉はタイトルにちなんで、実際に約500発の花火を打ち上げて撮影している点だ。打ち上げ花火を背負っての振付シーンや、花火を眺めてはしゃぐtimeleszの自然な姿を切り取ったシーンが、楽曲の持つ切なくも温かい世界観をさらに引き立てている。
また、7月29日に発売されるCDの「初回限定盤A・初回限定盤B・通常盤」の3形態同時予約購入特典として、「消えない花火」MVソロバージョンをストリーミング視聴できる。メンバーそれぞれの魅力を存分に堪能できる映像となっている。
【写真】8人が凛とした表情でたたずむ新アーティスト写真
「消えない花火」は、新体制初のポップバラードシングルとなり、出会いの奇跡を花火になぞらえた美しくも儚（はかな）いメロディと歌詞が特徴の一曲で、“花火は消えゆくものだけど、一緒に過ごした想い出は心の中に生き続ける”という切なくも温かいテーマを描いたラブソングとなっている。
さらに今作の目玉はタイトルにちなんで、実際に約500発の花火を打ち上げて撮影している点だ。打ち上げ花火を背負っての振付シーンや、花火を眺めてはしゃぐtimeleszの自然な姿を切り取ったシーンが、楽曲の持つ切なくも温かい世界観をさらに引き立てている。
また、7月29日に発売されるCDの「初回限定盤A・初回限定盤B・通常盤」の3形態同時予約購入特典として、「消えない花火」MVソロバージョンをストリーミング視聴できる。メンバーそれぞれの魅力を存分に堪能できる映像となっている。