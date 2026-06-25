熊本県内の太陽光発電所などから銅線を盗んだとして、益城町の男が3回、逮捕されています。ある事情を背景に、全国で金属盗難事件相次いでいます。一方で、盗品の売却を防ぐため対策も打たれています。

【写真を見る】【狙われる銅】盗品売却にストップ！ 買取業者へ“身分証の提示”必須に 全国で続発する金属盗難事件

太陽光のケーブルが盗難被害に

西日本ケイエス 本田さん「太陽光のケーブルが盗まれました。発電された電気がこっちに送り込まれないので。発電するだけ無駄ということに」

山都町高月にある太陽光発電所。ここで今年4月下旬、銅線ケーブル約70点、時価総額12万円相当が盗まれました。

西日本ケイエス 本田さん「専用のケーブルのカッターで切られているんだと思います。修復には多分100万円以上はかかるんじゃないですかね。なかなかきついです」

この事件に関与したとして警察は5月2日、益城町の建設業の男（47）を窃盗の疑いで逮捕しました。

山間地での対策の難しさ

警察によりますと、男は発電所の銅線を切断して盗み、売却したとみられています。警察の調べに、男は「売却して生活費にしたかった」と容疑を認めているということです。

発電所は柵を設置し、施錠をしていますが。太陽光発電所は山間に設置されることが多く担当者は対策の難しさを話します。

西日本ケイエス 本田さん「カメラをつけても、カメラのケーブルが切られたら見えなくなるし、対策は考えないといけない。やっぱり銅の価値が上がっているので、ちょっと許せない感じではありますね」

「脱炭素化」による銅需要の高まり

一方、ここは熊本市北区植木町にある金属の買取業者。日々、多くの企業や個人客が金属を持ち込み、最近では主に鉄くずと銅を多く買い取っています。

T・Sトレーディング 西口司 常務「個人の客と企業から月に30トン40トンを買い取っている」

そこには「脱炭素化」による銅需要の高まりで、価格が上昇していることも影響しているとみられます。

T・Sトレーディング 西口司 常務「2020年21年のコロナ禍は建値が600～800円だった。そこから3倍超ぐらいになっている」

さらに銅は家庭のエアコンのケーブルなどにも使用されていることから、金属価格の高騰が広く知られるようになってからは、「捨てるくらいなら、少しでも現金に替えたい」と考える個人客も多いといいます。

このような状況もあり、盗まれた品物かを見抜くことは難しくなっているということです。

T・Sトレーディング 西口司 常務「例えば、これだけ持ってこられても、盗品かどうかはわからない。盗品に関しては神経を尖らせるしかない」

鍵を握る身分証

ただ、買取業者としては、最初から客に疑いの目を向け、トラブルになることは避けたいところ。そこで国が6月1日に施行したのが「金属盗対策法」です。

主に銅の金属くずを買い取る業者は、管轄の公安委員会に届け出て、買取時に客の身分証を確認し、買取情報とともに3年間保存することが義務付けられました。

T・Sトレーディング 西口司 常務「身分証明証。これまでいらなかったものを必要としていくので証拠として残る大事だなと」

金属盗難を防ぐ、新たな対策です。

T・Sトレーディング 西口司 常務「買取側の義務を理解してもらい、持ち込む側にはまっとうに仕事で持ってきてもらえれば非常にありがたい」