大谷の表情が注目

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が24日（日本時間25日）、敵地ツインズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、6回5安打3失点で8勝目をマークした。試合中には25歳の捕手ダルトン・ラッシングと鬼気迫る表情で話し合う場面もあったが、また、味方の“好守”に意外な表情も。「想像の斜め上の反応だった」などと注目を集めている。

MLB公式Xが試合後に更新され「ライアン・ウォードがスライディングキャッチ、オオタニがなかなかのリアクション」との文面で、あるシーンの動画を掲載した。切り取られたのは1回1死、バクストンの左翼前方への飛球をウォードがスライディングキャッチした場面だった。左翼手ウォードは打球が上がった瞬間、1度、足を止めていた。だが、落下点が違うと気が付くと、猛ダッシュで前進。最後はスライディングキャッチで何とか捕球していた。

1歩目を間違えた後、“好プレー”でリカバリーする姿を見た大谷は、いたずらっぽく笑った。舌をペロっと出し、少し肩を震わせ、ウォードを見つめた。

ドジャース地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の実況席も盛り上がった。実況のジョー・デービス氏は「オオタニが笑っています。平凡なフライだと思ったのに、まあアウトになったからいいか、という感じでしょうか」と大谷の心中を想像。解説のエリック・キャロス氏は「打った直後、ウォードは前に来ていませんでした。少し固まり、ちょっと後退さえしていました。スイングを見て、バクストンのいつもの打球の伸びから予想していたのでしょう」と話した。

2回1死満塁では険しい表情を見せていた。内角への直球を捕手ラッシングが後逸し、パスボールとなった。球速は大リーグでの自己最速タイとなる101.7マイル（約163.6キロ）。ピンチでギアを上げた1球だったが、バッテリーエラーで失点につながった。その直後、マウンド上で大谷とラッシングは顔を近づけ、話し合うシーンもあった。

SNSには日米ファンから「ショウヘイは最高の表情をする」「私たちみんなのリアクションだ、ショウヘイ！」「想像の斜め上の反応だった」「こういうところが好き」などのコメントが集まった。



（THE ANSWER編集部）