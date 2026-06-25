今回紹介するのは、Threadsに投稿された、息子くんと子猫ちゃんのほっこりするひとコマ。ソファでのんびり過ごしていた息子くんのもとに、そっと近づいた猫ちゃん。見てみると、そこにはまるで兄弟のように寄り添う姿がありました。いったいどんな時間を過ごしていたのでしょうか。

投稿はThreadsにて、5.2万回以上表示。8,500件を超えるいいねが寄せられるなど、多くの猫好きたちの注目を集めました。

【写真：ソファでくつろぐ息子→子猫がそばにやってくると…仲良しすぎる『ふたりの様子』】

息子さんにぴったり寄り添うムギちゃん

今回、Threadsに投稿したのは「まちゅこ」さん。登場したのは、猫のムギちゃんです。投稿では、息子くんとムギちゃんの仲良しな様子が紹介されています。

息子くんは、ソファにゆったり体を預けながらスマホを見ていた模様。その肩あたりに、ムギちゃんがぴったりくっついていたそうです。

ムギちゃんは前足をちょこんと伸ばし、息子くんに寄り添うような姿勢だったとのこと。距離感が近すぎるのに、とてもリラックス。まるで気を許し合った兄弟みたいですね。

スマホに夢中な息子くんと、「ここ、落ち着く」とでも言いたそうなムギちゃん。微笑ましいツーショット、猫好きなら思わずニヤッとしてしまう光景です。

まるで兄弟のような距離感にほっこり

この様子を見たThreadsユーザーたちからは、「尊すぎる」「可愛い」「な、なんて尊いのですか！！！この世界を守りたい！！！笑」などの声が多く寄せられていました。

Threadsアカウント「まちゅこ」さんでは、ムギちゃんとの日常などが投稿されています。何気ない家の中のひとコマでも、猫がそばにいるだけで一気に特別な時間になるから不思議ですよね。

今回の息子くんとムギちゃんの仲良しな姿には、そんな猫との暮らしの幸せがぎゅっと詰まっていました。

写真・動画提供：Threadsアカウント「まちゅこ」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。