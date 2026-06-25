窓からふんわりとした風が入ってくると、なんだか癒やされるという人も多いのではないでしょうか？どうやら、その感覚は猫ちゃんも一緒のようです。バルコニーの窓を開けたところ、どこからともなく駆け寄ってきた猫ちゃん。その後、窓の前でくつろぎ始めた猫ちゃんの光景が、39万再生を超える反響を呼んでいます。その光景を見た人からは、「お利口にくつろいでいて可愛い」「ニャン活中なのですが、推しさんが増えました♡」と、温かいコメントが続々と寄せられることとなりました。

【動画：風に当たるのが大好きな猫→窓を開けると…あまりにも『人間のような光景』】

バルコニーの窓が開くと、近くに駆けてくるらむ君

Instagramアカウント『Ram's room』に投稿されたのは、マンチカンらむ君のくつろぎタイムの光景。暖かさが本格的になってきた6月のある日、らむ君の飼い主さんはバルコニーの窓を開けて網戸にしたそう。外から入ってくる爽やかな風に心地よさを感じていると、部屋の奥から窓の方へ走ってくる足音が。どうやら、窓が開いたことに気づいたらむ君が、風に当たりに来たようです。

らむ君は窓の前までやってくると、窓枠にちょこんと前足をかけて、外の景色を眺め始めるのでした。

気持ち良さそうに外を眺める姿にほっこり

窓の前までやってきたらむ君は、網戸越しに外の景色をじっと眺め始めたとのこと。耳をピクピクと動かしたり、何かを追うように視線を移動させたり。目には見えないものを五感で感じ取っているようです。

きっと、らむ君には人以上にたくさんのものが感じられているのでしょう。前足を窓枠に揃えてお行儀よく外の景色を楽しむらむ君の姿を見ているだけで、こちらまで癒やされます。

振り返ったその姿は、まるで…

そうして窓際で外の景色を眺めていたらむ君ですが、しばらくすると、ふと飼い主さんの方を振り返ったそう。何かを伝えるようにじっと見つめてくるその姿は、まるで「一緒に見る？」と誘ってくれているかのようです。

心地よい風を感じながら、昼下がりの暖かい日差しに包まれているらむ君の姿は、まるで名画のよう。その穏やかな光景に、なんだか目を奪われてしまいます。そんな初夏のある日の光景は、たくさんの人に癒やしを届けてくれるのでした。

窓際で気持ちよさそうに風を感じるらむ君の光景は、投稿を見た人に癒やしを届けることに。「肘をついて窓の外を見上げてる…可愛すぎ！」「かわいすぎる後ろ姿」「後ろ姿から目線まで、全てが可愛い♡」と、コメントが寄せられています。

Instagramアカウント『Ram's room』では、そんならむ君と飼い主さんの、穏やかで暖かい日常の風景が投稿されています。

らむ君、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「Ram's room」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。