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Codex SQLite feedback logs can write ~640 TB/year and rapidly consume SSD endurance · Issue #28224 · openai/codex
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