W杯グループステージ最終戦で日本と対戦へ

スウェーデン代表は現地時間6月25日、北中米ワールドカップ（W杯）のグループステージ最終戦で日本代表と対戦する。

大一番を前に、現地メディアは現地時間6月24日、チームの陣容について「スウェーデンにとって朗報だ」と伝えている。

第2戦でオランダ代表に1-5で敗れたスウェーデンは、勝ち点3の状態で日本戦に臨む。ノックアウトステージ進出に向けて負けられない一戦に向けて、スウェーデン紙「Expressen」は、「スウェーデンにとって朗報だ」として、グレアム・ポッター監督のコメントを伝えている。

試合前日、ポッター監督は「全員が出場可能だ」と明かし、オランダ戦を欠場したMFエリック・スミスの合流を発表。さらに数名の先発メンバー変更についても、「可能性はある」と認めたという。同紙は「グループステージ最終戦に向けて準備を進めている」として、指揮官の次のようなコメントを伝えた。

「チームにとって正しい決断を下さなければなりません。先発する選手たちにとってバランスが取れていることが重要であり、チームを助けてくれる選手が必要になります。すべてが悪いわけではない。チームの雰囲気は非常に良いし、誰もがチームを助けたいと思っている」

日本にとっても大一番となる第3戦。スウェーデンは現状のベストメンバーを揃え、豊富な選択肢を持って臨んできそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）