そんなことある！？ プロ雀士・佐野ひなこ、配牌開けたら…役満テンパイにビックリ
タレントでプロ雀士としての顔も持つ佐野ひなこが24日に自身のXを更新し、信じられないような超好配牌を手にしたことが分かる写真を公開。ファンを驚かせた。
【写真】そんなことある!? 佐野ひなこが公開した超好配牌！
タレントとして活動するかたわら、最高位戦日本プロ麻雀協会所属のプロ雀士という顔も持つ佐野。この日は「先日配牌が神がかってた話です」と、全自動卓の上で開かれた手配を公開。まず、配牌の時点で萬子一色なのも好配牌であるが、さらにその構成を見ていくと…1・1・1・2・3・3・4・5・6・7・8・9・9という、役満の中でも特に出現度が低い、“和了ったら死んでしまう”との都市伝説もある九蓮宝燈（ちゅうれんぽうとう）を9萬待ちでテンパイしている！
これには佐野も「さすがにこれ、だれか仕組んでます？ って何度も確認したけど、流石にそんなことやる人いないよ、ってなったので」と、関係者によって仕組まれたものかを疑ったよう。「ただ確認のため手牌を開いてしまった自分を悔やみたいです 笑」と悔しがりつつ、「ちなみに、第一ツモも九ではなかったので ガチだった模様 、、、」と、自身に訪れたあまりにもすごい偶然に驚いている。
佐野が公開した、まさに座っているだけで和了ることになりそうな超ド級の好配牌に対して、コメント欄には「本当だとしたら確率何%なんだろ ありえん」「これはもってる人の配牌！」「すごいな。配牌でこれ渡されたら 天然なのか養殖なのか疑いたくなりますね」といった声が寄せられている。
引用：「佐野ひなこ」X（＠hinachimuu）
【写真】そんなことある!? 佐野ひなこが公開した超好配牌！
タレントとして活動するかたわら、最高位戦日本プロ麻雀協会所属のプロ雀士という顔も持つ佐野。この日は「先日配牌が神がかってた話です」と、全自動卓の上で開かれた手配を公開。まず、配牌の時点で萬子一色なのも好配牌であるが、さらにその構成を見ていくと…1・1・1・2・3・3・4・5・6・7・8・9・9という、役満の中でも特に出現度が低い、“和了ったら死んでしまう”との都市伝説もある九蓮宝燈（ちゅうれんぽうとう）を9萬待ちでテンパイしている！
佐野が公開した、まさに座っているだけで和了ることになりそうな超ド級の好配牌に対して、コメント欄には「本当だとしたら確率何%なんだろ ありえん」「これはもってる人の配牌！」「すごいな。配牌でこれ渡されたら 天然なのか養殖なのか疑いたくなりますね」といった声が寄せられている。
引用：「佐野ひなこ」X（＠hinachimuu）