ÃæÉôÅÅÎÏ Ì¾¸Å²°Å´Æ» ¥Î¥ê¥¿¥±¡Ä³ô¼çÁí²ñ¤Ç¡È¥â¥Î¸À¤¦³ô¼ç¡É¤«¤é¸·¤·¤¤Äó°Æ ÃæÅÅ¥È¥Ã¥×2¿Í¤Î²òÇ¤µÄ°Æ¤ÏÈÝ·è
¡¡25Æü¡¢ÃæÉôÅÅÎÏ¤äÌ¾Å´¤Ê¤É¤Î³ô¼çÁí²ñ¤¬³«¤«¤ì¡¢¡Ö¥â¥Î¸À¤¦³ô¼ç¡×¤«¤é¸·¤·¤¤Äó°Æ¤¬ÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¥«¥Ð¥Ê¥ó¥¹Ç½ÎÏ¤Î·çÇ¡¿Ó¤À¤·¤¤¡×³ô¼ç¤«¤é°ÛÎã¤ÎÍ×µá
¡¡ÃæÉôÅÅÎÏ¤Î³ô¼çÁí²ñ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÅ²¬¤ÎÉÍ²¬¸¶È¯¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤¿¥Çー¥¿ÉÔÀµÌäÂê¤ò¤á¤°¤ë¡¢¥È¥Ã¥×2¿Í¤Î¿ÊÂà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯1·î¡¢¹ñ¤Ë¤è¤ëÉÍ²¬¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¿³ºº¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÃæÉôÅÅÎÏ¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ëÃÏ¿Ì¤ÎÍÉ¤ì¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ë¾®¤µ¤¯¸«¤»¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬È¯³Ð¡£
ÌäÂê¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢½é¤á¤Æ³«¤«¤ì¤¿³ô¼çÁí²ñ¡£ËÁÆ¬¡¢ÎÓ¼ÒÄ¹¤Ï³ô¼ç¤Ë¿¼¡¹¤È¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÓ¶Õ¸ã¼ÒÄ¹¡§
¡Ö¿®Íê¤òÎ¢ÀÚ¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢²þ¤á¤Æ¿´¤è¤ê¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
Áí²ñ¤Ç²ñ¼ÒÂ¦¤Ï¡¢¾¡Ìî²ñÄ¹¤ÈÎÓ¼ÒÄ¹¤ò´Þ¤à¼èÄùÌò9¿Í¤ÎÁªÇ¤°Æ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢58¿Í¤Î³ô¼ç¤«¤é½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥«¥Ð¥Ê¥ó¥¹Ç½ÎÏ¤Î·çÇ¡¤Ï¿Ó¤À¤·¤¯¡¢¼èÄùÌò¤ÎÅ¬³ÊÀ¤Ë·ç¤±¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¾¡Ìî²ñÄ¹¤ÈÎÓ¼ÒÄ¹¤Î²òÇ¤¤òµá¤á¤ë°ÛÎã¤ÎÍ×µá¤Ç¤¹¡£
³ô¼ç¤«¤é¿ÊÂà¤òÌä¤ï¤ì¤¿ÎÓ¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¡ÖÊó¹ð½ñ¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨È½ÃÇ¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2»þ´Ö°Ê¾å¤ÎµÄÏÀ¤ò·Ð¤Æ¡¢²ñÄ¹¤È¼ÒÄ¹¤Î²òÇ¤µÄ°Æ¤ÏÈ¿ÂÐÂ¿¿ô¤ÇÈÝ·è¡£¥È¥Ã¥×2¿Í¤ò´Þ¤à¼èÄùÌò9¿Í¤Ï¡¢²áÈ¾¿ô¤Î»¿À®¤òÆÀ¤ÆºÆÇ¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½Ð¸ý¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¸¶»ÒÎÏ¤ò¤á¤°¤ëÉÔÀµÌäÂê¡¢³°Éô¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ëÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÊó¹ð½ñ¤¬¡¢Áá¤±¤ì¤Ð¤³¤Î²Æ¤Ë¤â¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¢£Ì¾Å´¤Ç¤â¡Ö¥â¥Î¸À¤¦³ô¼ç¡×¤ÇÃíÌÜ
¡Ê¥ê¥Ýー¥È¡Ë
¡ÖÌ¾¸Å²°Å´Æ»¤ÎÂç³ô¼ç¤ÎÂè»°°Ì¤Ë¤Ï¡¢µì¡¦Â¼¾å¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÂåÉ½¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤ëÌîÂ¼»á¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÌîÂ¼»á¤ÎÉã¤Ï¡Ö¶âÌÙ¤±¤Ï°¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡×È¯¸À¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡¢µìÂ¼¾å¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÇÂåÉ½¤òÌ³¤á¤¿Â¼¾åÀ¤¾´»á¡£ÌîÂ¼»á¼«¿È¤âµîÇ¯¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î³ô¤òÇã¤¤Áý¤¹¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¾Å´¤Î³ô¼çÁí²ñ¤Ç¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°±ØÁ°¤ÎºÆ³«È¯·×²è¤ò¤á¤°¤ê¡¢¿Í·ïÈñ¹âÆ¤Ê¤É¤Ç»ö¼Â¾å¤ÎÇò»æ¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢ÌîÂ¼»áËÜ¿Í¤Ï»Ñ¤ò¸«¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö³ô²Á¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤ÎÂÐ±þ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÌîÂ¼»áÂ¦¤ÎÃíÊ¸¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¡¢Ì¾±ØºÆ³«È¯¤ä·Ð±ÄÊý¿Ë¤Ë²¿¤é¤«¤ÎÄó°Æ¤ò¹Ô¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Ï·ÊÞ¡Ö¥Î¥ê¥¿¥±¡×¤Ç¤Ï¿©´ï»ö¶È¤á¤°¤ê¡Ä
¡¡ÍÎ¿©´ï¤òÀ½Â¤¤·À¤³¦¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ120Ç¯¡¢Ì¾¸Å²°¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Î¥ê¥¿¥±¤Î³ô¼çÁí²ñ¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬¶áÇ¯ÀÖ»ú¤¬Â³¤¯¿©´ï»ö¶È¤Ê¤É¤Î¸«Ä¾¤·¤òµá¤á¤ë³ô¼çÄó°Æ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Åì»³ÌÀ¼ÒÄ¹¤«¤é¤Ï¡Ö¿©´ï»ö¶È¤ÏÅö¼Ò¤Î¿®Íê¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¡£»ö¶È¤«¤é¤ÏÅ±Âà¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢¿©´ï»ö¶È¤ò¹¥Ä´¤Ê¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë»ö¶È¤ËÊÔÆþ¤·¡¢·ÐÈñºï¸º¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀâÌÀ¤·¤¿·ë²Ì¡¢³ô¼çÄó°Æ¤ÏÈÝ·è¤µ¤ì¡¢¿©´ï»ö¶È¤Î·ÑÂ³¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£