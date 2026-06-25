SixTONES高地優吾、「麺屋 梅ノ木」ラーメン修行 藤本敏史＆照英と3人だけで店舗営業に挑戦
6人組グループ・SixTONESの高地優吾（※高＝はしごだか）が、26日放送のTBS系バラエティー『知識の扉よ開け！ドア×ドア クエストSP』2時間スペシャル（後8：55）に出演する。“日本一おいしいラーメン”を作ることが夢の高地によるラーメン修業第5弾。藤本敏史、照英と、山梨の山奥にありながら連日大行列ができるという「麺屋 梅ノ木」を訪れる。
話題のラーメンを実食した高地は「ラーメンの概念が覆される！」と驚き、その味を求め県外から通う常連が絶えない理由を徹底調査する。お客さんが絶賛する“スープ”や“ホロホロ角煮”の秘密とは。
【写真】ラーメン修行に挑む高地優吾ら
さらに今回は、超人気店「麺屋 梅ノ木」の実際の営業を高地、藤本、照英の3人だけで行う、“バラエティー史上初!?”のチャレンジが実現。おいしい一杯を一秒でも早く届けようと奮闘する厨房には、知られざるドラマがあった。そして、怒とうの注文が押し寄せる中で3人の物語が生まれる。
もしも誰もが気になるアレコレを“特別に”のぞくことができたら？そんな知的好奇心を刺激する「気になる！」の向こう側を大調査していく好奇心探求バラエティー。
このほかにもパイロットが一年の中でも神経を使うといわれる6月の梅雨時期にJALのフライトにテレビ初密着。ACEes・那須雄登とタイムマシーン3号・関太が特別に、最新鋭のシステムが搭載されたコックピットの中へ潜入する。コックピットでは、操縦席に座らせてもらうことに。ほかにも、知られざる内部を大調査する。
密着した当日の羽田―那覇便は、年に数回しか発生しない“海霧（かいむ）”により着陸できない飛行機が連発するとんでもない事態に直面していた。視界がほぼ奪われる中、限界高度で着陸可否を判断する緊迫の瞬間に密着。安全な空の旅を支えるパイロットの高度な技術と覚悟が明らかに。
さらに大好評企画「国民的お菓子何を作っているでしょうか？」企画も。一度は聞いたり食べたことがあるであろう大人気の超ロングセラーお菓子が登場する。
話題のラーメンを実食した高地は「ラーメンの概念が覆される！」と驚き、その味を求め県外から通う常連が絶えない理由を徹底調査する。お客さんが絶賛する“スープ”や“ホロホロ角煮”の秘密とは。
さらに今回は、超人気店「麺屋 梅ノ木」の実際の営業を高地、藤本、照英の3人だけで行う、“バラエティー史上初!?”のチャレンジが実現。おいしい一杯を一秒でも早く届けようと奮闘する厨房には、知られざるドラマがあった。そして、怒とうの注文が押し寄せる中で3人の物語が生まれる。
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密着した当日の羽田―那覇便は、年に数回しか発生しない“海霧（かいむ）”により着陸できない飛行機が連発するとんでもない事態に直面していた。視界がほぼ奪われる中、限界高度で着陸可否を判断する緊迫の瞬間に密着。安全な空の旅を支えるパイロットの高度な技術と覚悟が明らかに。
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