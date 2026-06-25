【RIZIN】シェイドゥラエフのファンミーティング『真夏の犬鷲祭り』7・20都内で開催
RIZINフェザー級王者のラジャブアリ・シェイドゥラエフが、7月20日に都内でファンミーティング第2弾『真夏の犬鷲祭り』を開催することが決定した。
【試合後インタビュー動画】シェイドゥラエフ「秋元強真でもUFC王者でも戦う」
第1弾は昨年12月23日に行われ、定員を大きく超える応募から当選した幸運な約100人のファンが参加。大みそかの朝倉未来戦の8日前という日程ながらも、2ショット撮影会や豪華賞品をかけたじゃんけん大会を実施した。
今回もシェイドゥラエフを身近に感じられる2ショット写真撮影をはじめ、直筆サイン入りオリジナルソロポスターや「ファンミ限定グッズ」が参加特典として用意される。
参加料金は2万5000円。申込締切は29日午後11時59分まで。イベントMCを務めるのはYouTuberのこーくん。
【試合後インタビュー動画】シェイドゥラエフ「秋元強真でもUFC王者でも戦う」
第1弾は昨年12月23日に行われ、定員を大きく超える応募から当選した幸運な約100人のファンが参加。大みそかの朝倉未来戦の8日前という日程ながらも、2ショット撮影会や豪華賞品をかけたじゃんけん大会を実施した。
今回もシェイドゥラエフを身近に感じられる2ショット写真撮影をはじめ、直筆サイン入りオリジナルソロポスターや「ファンミ限定グッズ」が参加特典として用意される。
参加料金は2万5000円。申込締切は29日午後11時59分まで。イベントMCを務めるのはYouTuberのこーくん。