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µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢25Æü¸á¸å6»þ49Ê¬¤Ë¡¢¥ì¥Ù¥ë£³Âç±«·ÙÊó¤òÀ¾³¤»Ô¡Ê¹¾Åç¡¦Ê¿Åç¤ò½ü¤¯¡Ë¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆîÉô¡¢ËÌÉô¤Ç¤Ï¡¢Äã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤ä²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
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¢£º´À¤ÊÝ»Ô¡Ê±§µ×ÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë
¡ü¥ì¥Ù¥ë£³Âç±«·ÙÊó
¢£º´À¤ÊÝ»Ô¡Ê±§µ×ÃÏ°è¡Ë
¡ü¥ì¥Ù¥ë£²Âç±«Ãí°ÕÊó
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