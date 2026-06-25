コンクリートから可愛いワンコの生首が…！？一見すると思わず驚いてしまいそうな『まさかの光景』が話題になっているのです。

看板犬を務めるマイペースなワンコさんが見せたおもしろ可愛い光景は記事執筆時点で3.8万回を超えて表示されており、絶賛の声が寄せられることとなりました。

【写真：『地面から生えているのは…犬？』側溝でくつろぐワンコ→思わず二度見してしまう『まさかの光景』】

地面から『犬の首』が…！？

Xアカウント『@ACTIVE_KUMEJIMA』に投稿されたのは、ワンコの生首…！？

コンクリートの地面の上、気持ちよさそうに眠るお顔だけをひょっこりと出していたのは、久米島スポーツアクティブで看板犬を務める「大吉」くん。

思わず驚いてしまう『まさかの光景』が話題

後ろにもコンクリートの壁があり、まるで地面から生首が生えているような状態にしか見えないお姿を披露してくれたのです。

とはいえ、もちろん本当に『生首』なわけではなく…大吉くんは『側溝』に体をしまい込んでお顔だけを出して涼むのが大好きなのだそう。

撮影画角によっては完全に『生首』になってしまうようで、日々さまざま可愛い生首を見せてくれているようです。

久米島スポーツアクティブでは、大吉くんの生首は夏の風物詩。気持ちよさそうにウトウトしたり、優雅で上品に遠くを見つめていたり…表情のバリエーションももちろん豊富。

何度も繰り返し見たくなる大吉くんの『生首』は、多くのユーザーを驚かせると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「夜通りかかってコレだったら腰抜かすｗｗ」「風物詩ですねぇ」「首から下は涼しそう」「どういう状態なんでしょう」「今日も素敵な生首」「あごを乗せるのにちょうど良いのかな」などのコメントが寄せられています。

看板犬として活躍するイケメンワンコ

つい先日、7歳のお誕生日を迎えられた大吉くん。看板犬として日々、お昼寝をしたりおやつを食べたり側溝で涼んだり…と、忙しい日々を過ごされているのだといいます。

ご家族に溺愛されながら、自然豊かな土地でのびのびと幸せに暮らす大吉くんのお姿は、日々多くのユーザーに笑顔と癒やしを届けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@ACTIVE_KUMEJIMA」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。