愛が溢れるわんこと飼い主さんの行動が話題を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で4万回再生を突破し、たくさんの反響が寄せられることとなりました。

【動画：泥酔状態で帰宅した女性→朝起きたら『犬のケージの中』で…カメラが捉えた『衝撃の光景』】

泥酔して行きついた場所とは

TikTokアカウント「gheyikvdt357」の投稿主さんは、『虎太郎』ちゃんという可愛いチワックスの子犬と暮らしています。

ある日、投稿主さんはお酒を飲みすぎて泥酔状態で帰宅。翌朝目を覚ますと、なんと虎太郎ちゃんのケージの中で眠っていたそうです。まったく記憶がなく、「なぜここに？」と困惑。気になった投稿主さんは、リビングに設置していたペットカメラの映像を確認することにしました。

するとそこには、驚きの光景が映っていました。泥酔した投稿主さんは、自ら虎太郎ちゃんのケージへ侵入。中にあったベッドを脇へ寄せると、自分の枕まで持ち込み、まるで当然のように寝床を確保していたのです。

そして虎太郎ちゃんも嫌がるどころか、投稿主さんの隣にぴったり寄り添って就寝。夜中にトイレへ行きたくなった際には、投稿主さんの体を上手にまたいで移動していたそうです。あまりにも自然なふたりの様子からは、普段からの深い信頼関係が伝わってくるのでした♡

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「どっちも可愛すぎる」「一緒に寝たかったんやろね」「大好きなママが来てくれて嬉しかったね」など沢山の反響がありました。

お散歩デビューの様子も紹介♪

つい先日には、お散歩デビューも果たした虎太郎ちゃん。しかし初めての外の世界に少し緊張していたようで、落ち着いて歩くどころか投稿主さんにぴょんぴょん飛びついてばかりだったそうです。そのため、なかなかトイレを済ませることもできなかったのだとか。

虎太郎ちゃんは、慣れない環境では不安になるのか、どんなときでも投稿主さんのそばから離れないといいます。甘えん坊全開な虎太郎ちゃんに、投稿主さんも癒されていることでしょう。

TikTokアカウント「gheyikvdt357」には、虎太郎ちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「gheyikvdt357」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。