南アフリカ戦の敗戦を受け、韓国サッカー界で日本との実力差を巡る議論が加熱している。



ベトナムメディア『Bongda』は、韓国がワールドカップ・グループステージ最終戦で南アフリカに0-1で敗れたことで、韓国国内ではチームへの批判だけでなく、アジアにおける立ち位置そのものを疑問視する声が広がっていると伝えている。



同メディアによれば、韓国の人気サッカー解説者であり『Is-ta TV』共同創設者のパク・ジョンユン氏は「今の日本と自分たちを比較すること自体が恥ずかしい」と発言したという。このコメントは韓国のSNS上で大きな反響を呼び、南アフリカ戦の敗北後には「現実を表している」と受け止めるファンも少なくなかったようだ。





韓国ファンの間では、代表レベルだけでなく年代別カテゴリーでも日本との差が広がっているとの意見が相次いだという。「日韓戦が減ったのは、どの世代でも大差で負け続けているからだ」との声や「もう日本ではなく中国など近い相手を見るべきだ」といった厳しい意見まで見られたと同紙は紹介している。また、2014年ワールドカップでも指揮を執ったホン・ミョンボ監督を再び代表監督に任命した韓国サッカー協会への批判も強まっているようだ。さらに議論はソン・フンミン以後の世代にも及んでいる。南アフリカ戦ではソン・フンミンがベンチスタートとなり、前半の韓国は攻撃面で苦戦。ファンからは「ソンが入って初めてイ・ガンインにスペースが生まれた」「韓国はソンなしでは戦えない」といった意見も出ているという。一方で日本は欧州で活躍する選手を継続的に輩出し、育成システムも安定していると評価されている。ワールドカップ敗退が決まったわけではない。それでも南アフリカ戦の黒星は、韓国サッカー界に大きな不安をもたらしたようだ。