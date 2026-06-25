「日本と比べること自体が恥ずかしい」 韓国国内で広がる失望論…… 南アフリカ敗戦が呼んだ“実力差議論”
南アフリカ戦の敗戦を受け、韓国サッカー界で日本との実力差を巡る議論が加熱している。
ベトナムメディア『Bongda』は、韓国がワールドカップ・グループステージ最終戦で南アフリカに0-1で敗れたことで、韓国国内ではチームへの批判だけでなく、アジアにおける立ち位置そのものを疑問視する声が広がっていると伝えている。
同メディアによれば、韓国の人気サッカー解説者であり『Is-ta TV』共同創設者のパク・ジョンユン氏は「今の日本と自分たちを比較すること自体が恥ずかしい」と発言したという。このコメントは韓国のSNS上で大きな反響を呼び、南アフリカ戦の敗北後には「現実を表している」と受け止めるファンも少なくなかったようだ。
さらに議論はソン・フンミン以後の世代にも及んでいる。南アフリカ戦ではソン・フンミンがベンチスタートとなり、前半の韓国は攻撃面で苦戦。ファンからは「ソンが入って初めてイ・ガンインにスペースが生まれた」「韓国はソンなしでは戦えない」といった意見も出ているという。一方で日本は欧州で活躍する選手を継続的に輩出し、育成システムも安定していると評価されている。
ワールドカップ敗退が決まったわけではない。それでも南アフリカ戦の黒星は、韓国サッカー界に大きな不安をもたらしたようだ。