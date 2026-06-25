にじさんじ所属のユニット「すぷれあ」の新グッズ「ぽっぴん！すぷれあ」が、6月26日18時よりにじさんじオフィシャルストアで販売開始されることが発表された。

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「すぷれあ」は、皇れお、篠宮ゆの、城瀬いすみ、花籠つばさの4名で構成される、にじさんじ初の男子高校生アイドルグループ。今回のグッズは、メンバーの撮りおろしビジュアルを使用した全15種のラインナップとなる。

ラインナップは、ホログラムアクリルスタンド、ランダムフォト風カード、ランダム缶バッジ、クリアファイル、ぷっくりアクリルステッカー、2連アクリルキーホルダー、マスコットチャーム、シール帳、マルチケース、ミニハンカチ、靴下、ペンケース、ランチトート、リングノート、シャープペンの全15種。アクリルグッズだけでなく、靴下やランチトート、ペンケース、シャープペンといった日用品・文具まで幅広く展開されている。

また、にじさんじオフィシャルストアでの購入特典として、2,000円（税込）ごとに「特典ランダムステッカー（全4種）」が1点プレゼントされる。1会計でプレゼントされる特典は最大20点まで。 発送は7月上旬以降を予定している。

（文＝リアルサウンドテック編集部）