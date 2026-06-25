山形県飯豊町では、町の花であるユリが最盛期を迎えています。

１年で一番美しい時期のユリを楽しんでもらうためにきょう招待されたのは…？

【写真を見る】「きれいだった！」「ピンクかわいかった！」色とりどり50万本のユリのなか、園児が散歩楽しむ（山形・飯豊町）

きょう、飯豊町の「どんでん平ゆり園」に招待されたのは、地元のわくわくこども園の園児たち４０人です。

園は今年４月から、町営の施設として滝があるガーデンエリアなどの一部をリニューアル。

そこで町の花であるユリを子どもたちに知ってもらおうと、今回の企画が実現しました。

園児たちは入り口で風船をプレゼントされてご満悦。

園児「きれい！めっちゃきれい！」

■見頃のユリに囲まれて散歩を楽しむ♪

園内の２００品種５０万本のユリが見頃を迎え、園児たちは色とりどりに咲く花を眺めながら散歩を楽しんでいました。

園児「ピンクが今気に入っている」

園児「きれいだった！オレンジ！」

園児「おれ黄色！」

園児「ピンクかわいかったよね！」

ゆり園 小林志津可さん「ピンクですとパシアーノとか、白地に紫の入ったスイートザニカなどちょっと珍しい品種も今年入ってまして見頃になっております。早咲きのもの中咲きのもの、遅咲きのゆりが入っていて、来るたびにちがう品種のゆりが咲いていますのでそこもお楽しみいただける」

「どんでん平ゆり園」のユリは７月上旬ころまで見頃だということです。