STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

¼Ì¿¿³ÈÂç

»¥ËÚ»Ô¸üÊÌ¶è¤Î£¸£°Âå¤Î½÷À­¤¬¡¢·Ù»¡´±¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤é¤Ë¸½¶â¤ª¤è¤½£±²¯±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤ëÆÃ¼ìº¾µ½»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

»¥ËÚ»Ô¸üÊÌ¶è¤Ë½»¤à£¸£°Âå¤Î½÷À­¤Î¤â¤È¤Ë¡¢£²£°£²£¶Ç¯£²·î£²£µÆü¡¢ÅÅµ¤ÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤«¤é¡Ö·ÈÂÓÅÅÏÃµ¡¤¬ÉÔÀµ¤Ë·ÀÌó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¥¦¥½¤ÎÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤Î¸å¡¢½÷À­¤Ï·Ù»¡´±¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤é¤«¤é¡ÖÍÂ¶â¤¬ÈÈºá¼ý±×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¡¢£¶·î£²£°Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¸½¶â¤òÆþ¤ì¤¿»æÂÞ¤òÊ£¿ô²ó¼«Âð¤ÎÁ°¤ËÃÖ¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¤ª¤è¤½£¹£·£°£°Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ï¡¢¡Ö·Ù»¡´±¤Ê¤É¤òÌ¾¾è¤ê¸½¶â¤òÍ×µá¤¹¤ëÅÅÏÃ¤Ïº¾µ½¤Ç¤¹¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£