“有利”な日本は「戦い方を継続すべき」　米メディアが指摘　勝ちが欲しい背水スウェーデンは「その分だけ守備のリスクも背負う」【W杯】

イサクら前線にタレントを揃えるスウェーデンだが、果たして守備が持つか…(C)Getty Images

サッカー日本代表がいよいよ北中米ワールドカップ（W杯）グループリーグ最終戦の戦いに臨む。

現地時間6月25日に行われる日本対スウェーデンは、対戦する両国ともトーナメント進出が懸かる一戦であり、すでに試合の行方を展望する声が飛び交っている。そして、W杯の熱狂に沸く米国内では、日本の優位を予想する声が根強い。森保一監督と選手たちが演じてきたこれまでの戦いにより、3戦目の予想においても、各方面から高い評価が集まっている。

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米国メディア『SPORTSRUSH』では、現地主要ベットサイトのオッズを紹介。各サイトのオッズの傾向から、「日本がわずかに有利」と伝える一方で、同メディア独自の予想では森保ジャパンの戦術面のクオリティをフォーカス。「第2戦のチュニジア戦では4-0と圧勝。日本は単に守備が堅いだけではなく、一気に相手を仕留める攻撃力も備えていることを証明した」と評している。

さらに記事では、引き分けでも2位以上を確保できる日本に対し、スウェーデンは勝たなければならないという状況を踏まえ、「この非対称な状況は日本に有利に働く。日本は無理に前へ出る必要がなく、相手を引きつけてカウンターを狙うという得意な戦い方ができる。一方、スウェーデンは前へ出ざるを得ず、その分だけ守備のリスクも背負うことになる」などと指摘する。

その上で、ブックメーカーのオッズから換算された日本の「勝率51％」との評価に触れ、「日本がわずかに優勢とされている今回のオッズは、この試合展開を考えるとその有利さを十分に反映していないようにも見える」と主張。はじき出されている数字以上に、日本が優位であると訴えている。