¡Ú³Þ¾¾¶¥ÇÏ¡Û¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎÇÕÉï»ÒÁèÇÆ¤Ï£³Ï¢Ã±£²£¸£³Ëü±ßÄ¶¤ÎÂçÇÈÍð¡ª¥Á¥å¥¦¥ï¥¹¥×¥ê¥ó¥°¤¬ºòÇ¯£²Ãå¤ÎÀã¿«²Ì¤¿¤¹
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎÇÕ¤ÎÂè£´²óÉï»ÒÁèÇÆ¤Ï£¶·î£²£µÆü¡¢³Þ¾¾¶¥ÇÏ¾ì¤ÇÌÆÇÏ£±£²Æ¬¤¬£±£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤òÁè¤Ã¤¿¡££¹ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Á¥å¥¦¥ï¥¹¥×¥ê¥ó¥°¤¬Àè¼ê¤òÃ¥¤¤¡¢Ä¾Àþ¤Ç¤â¥ê¡¼¥É¤ò¾ù¤é¤º£±£²ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥´¡¼¥ë¥¦¥§¥¤¥¬¡¼¥ë¤Ë£²ÇÏ¿Èº¹¤ò¤Ä¤±¤ÆÍ¥¾¡¡££³Ãå¤Ë£¸ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥³¥È¥·¥í¤¬Æþ¤ê¡¢£³Ï¢Ã±£²£¸£³Ëü£¹£±£°±ß¤ÎÂçÇÈÍð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¥å¥¦¥ï¥¹¥×¥ê¥ó¥°¤Î¼ê¹Ë¤ò¼¹¤Ã¤¿´ÝÌî¾¡¸×µ³¼ê¤Ï¡Ö¤³¤ÎÇÏ¤Ë¤Ï·Ã¤ß¤Î±«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤âÀè¹ÔÎÏ¤Î¤¢¤ëÇÏ¡£¤¤ç¤¦¤Ïµ¤Ê¬ÎÉ¤¯Æ¨¤²¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈºòÇ¯¤ÏÆ±¥ì¡¼¥¹£²Ãå¤À¤Ã¤¿°¦ÇÏ¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±ÇÏ¤Ï½Å¾Þ½é¾¡Íø¡£½ÇÉã¤Ë£²£°£²£°Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º£Ã¤Ê¤É£Ç£±µé£´¾¡¤Î¥Á¥å¥¦¥ï¥¦¥£¥¶¡¼¥É¤¬¤¤¤ë·ìÅý¡£
¡¡¡þ¥Á¥å¥¦¥ï¥¹¥×¥ê¥ó¥°¡¡Éã¥ê¥¢¥ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡¢Êì¥Á¥å¥¦¥ï¥°¥ë¡¼¥ô¡ÊÉã¥ë¡¼¥é¡¼¥·¥Ã¥×¡Ë¡£³Þ¾¾¡¦²ÃÆ£¹¬ÊÝ±¹¼Ë½êÂ°¤ÎÌÆ£¶ºÐ¡£ËÌ³¤Æ»Æü¹âÄ®¡¦¼ãÎÓ½ç°ì»á¤ÎÀ¸»º¡£ÄÌ»»£³£±Àï£´¾¡¡Ê¤¦¤Á£Ê£Ò£Á£±£µÀï£²¾¡¡Ë¡£Áí³ÍÆÀ¾Þ¶â¤Ï£²£²£¸£¹Ëü£¹£°£°£°±ß¡£½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¡£ÇÏ¼ç¤ÏÃæÀ¾Ç¦»á¡£