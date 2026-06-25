美奈子、8度目結婚の元夫・“ビッグダディ”を祝福「仲がいいからこそできるツッコミ」「お二人ともそれぞれの道で幸せになってほしい」と反響
“ビッグマミィ”として知られるタレントの美奈子（43）が25日、自身のXを更新。24日に結婚を発表した元夫・“ビッグダディ”こと林下清志氏を祝福した。
【ブログより】お相手の実名も…投稿された結婚報告全文
美奈子は「結婚おめでとう〜 さすがっす！！お幸せに」と、名前こそ出さなかったものの林下氏に向けたとみられる投稿で祝福した。続けて「ただ1つ訂正！わたしも一度も浮気した事ないけどもな笑笑笑笑」とつづった。
この投稿には「仲がいいからこそできるツッコミですね」「お二人ともそれぞれの道で幸せになってほしいですね！」などの反響が寄せられている。
林下氏は24日、自身のブログで結婚を発表。これまで結婚歴は7回あり、8回目とみられる。
ブログでは「婚姻届が受理されて晴れて夫婦となりました、放置して頂ければ幸いです」と伝え、続けて「相手の女性は名古屋の方です。こんな林下の奥さんになろうとしてくれるんですから貴重な存在です。『有難い有難い』を行動と気持ちにすり替えて生きて行こうと思っております」と結んだ。
同日朝にもブログで「結婚相手が決まったんですよ。また結婚するとは思っていなかったので自分自身も驚いています、婚姻届を提出したら改めて御報告しますね」と説明していた。
「『私は絶対浮気はしない』と言うのでそれを信じただけの結婚です」とし、「でも奥さんがいる生活っていいですよね、そう思いませんか。暫く同居は出来ないと思うのですが、存在するだけでいいのです。自分が幸せになる為の結婚です、本日はそんな楽しみな休日となりました」とつづっていた。
林下氏は1965年4月8日生まれ、岩手県出身。大家族のドキュメンタリー番組『痛快！ビッグダディ』で話題を集めた。
バラエティー番組などでのこれまでの林下氏の発言によると、同氏の結婚は、1回目が佳美さん（1991年〜2001年）、2回目も佳美さん（02年）、3回目も佳美さん（08年〜11年）で4男5女をもうけた。4回目はテレビ朝日系のドキュメンタリー番組『痛快！ビッグダディ』で注目を集めたタレントの美奈子で、女児が誕生している。
14年に5回目、15年に6回目、16年に7回目の結婚をしたと伝えており、お相手はいずれも一般女性だった。子どもはいなかったとみられる。
【ブログより】お相手の実名も…投稿された結婚報告全文
美奈子は「結婚おめでとう〜 さすがっす！！お幸せに」と、名前こそ出さなかったものの林下氏に向けたとみられる投稿で祝福した。続けて「ただ1つ訂正！わたしも一度も浮気した事ないけどもな笑笑笑笑」とつづった。
この投稿には「仲がいいからこそできるツッコミですね」「お二人ともそれぞれの道で幸せになってほしいですね！」などの反響が寄せられている。
ブログでは「婚姻届が受理されて晴れて夫婦となりました、放置して頂ければ幸いです」と伝え、続けて「相手の女性は名古屋の方です。こんな林下の奥さんになろうとしてくれるんですから貴重な存在です。『有難い有難い』を行動と気持ちにすり替えて生きて行こうと思っております」と結んだ。
同日朝にもブログで「結婚相手が決まったんですよ。また結婚するとは思っていなかったので自分自身も驚いています、婚姻届を提出したら改めて御報告しますね」と説明していた。
「『私は絶対浮気はしない』と言うのでそれを信じただけの結婚です」とし、「でも奥さんがいる生活っていいですよね、そう思いませんか。暫く同居は出来ないと思うのですが、存在するだけでいいのです。自分が幸せになる為の結婚です、本日はそんな楽しみな休日となりました」とつづっていた。
林下氏は1965年4月8日生まれ、岩手県出身。大家族のドキュメンタリー番組『痛快！ビッグダディ』で話題を集めた。
バラエティー番組などでのこれまでの林下氏の発言によると、同氏の結婚は、1回目が佳美さん（1991年〜2001年）、2回目も佳美さん（02年）、3回目も佳美さん（08年〜11年）で4男5女をもうけた。4回目はテレビ朝日系のドキュメンタリー番組『痛快！ビッグダディ』で注目を集めたタレントの美奈子で、女児が誕生している。
14年に5回目、15年に6回目、16年に7回目の結婚をしたと伝えており、お相手はいずれも一般女性だった。子どもはいなかったとみられる。