鹿児島県霧島市の温泉施設で八代市の5歳の男の子の行方が分からなくなってから5日目となる25日も警察や消防による捜索活動が行われました。



八代市の5歳の男の子・田中嶺臣さんが行方不明になって5日目。いなくなった現場は、鹿児島県霧島市の山あいにある温泉施設「かれい川の湯」です。日曜日、両親と嶺臣さん、2歳の弟の4人で内風呂に入っていたという家族。



両親によりますと、先に母親と2歳の弟がお風呂を上がり脱衣所へ。嶺臣さんが「まだ入っていたい」と言ったため、父親も脱衣所に向かったといいます。この少し目を離した隙に、嶺臣さんの姿が見えなくなりました。





近くには天降川があり、警察と消防は転落した可能性もあるとみています。嶺臣さんは身長約115センチのやせ型で、衣服や靴は身に着けていません。大雨の影響がある中、一刻も早い発見が待たれます。



【スタジオ】

（緒方太郎キャスター）

ご家族の気持ちを想像すると言葉もありません。一方で、いまSNS上では「根拠の乏しい憶測」が拡散されています。



そうした情報と、どう向き合うべきか聞きました。鹿児島の行方不明の事案をめぐって、Xを見てみると根拠のない憶測の投稿を数多く目にします。

中には、事件を匂わせる投稿が、拡散されているケースもあります。なぜ真偽不明の投稿が広がってしまうのか？専門家に聞きました。





■名古屋大学大学院・久木田水生 准教授

「子どもっていうのは皆さんにとって共感を得やすい対象ですよね。親御さんからしてみれば、非常に不安を駆り立てる要素だと思いますので、SNS上で話が広がる要因になると思います」



不安や恐怖があると仮説を立てて「心の安定を得たい」という心理が働くといいます。

しかし誤った情報の拡散に加担すると、名誉毀損などに問われるリスクも。



■久木田准教授

「裏付けのある根拠のある報道が出るまでは、自分としては情報の拡散に加担しないとか、あやふやな憶測に基づいて発せられている情報は見ないようにすることが重要かなと思います」



SNSの投稿に「いいね」や引用をするだけでも、拡散に加担することになってしまいます。自分のアクションが関係者を傷つけることにつながらないか、立ち止まって考えるクセをつけたいですね。

