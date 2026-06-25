タレントの稲村亜美（30）が25日、自身のインスタグラムを更新し、サッカーFIFAワールドカップ（W杯）の日本―チュニジア戦を観戦したことを報告した。

稲村は「ニュージーランドのあとは大好きなオーストラリア シドニーにいってきました」とコアラの絵文字を添えて、サムライブルーのユニホームを着た写真を投稿。「友達と行きたいところにいってシドニーの街を満喫！途中ではワールドカップをスポーツバーで観戦しました わたしも友達も土地勘があるので難なく日本戦やってるところを見つけられてよかった」とつづった。

小学1年から野球を始め、トヨタ自動車のCMで見せたバッティング姿が”神スイング”と話題になりブレーク。「考えてみると初めてサッカーユニホームを購入しました 野球のユニホームはあんなにたくさんあるのに、、笑」と明かし、「応援の熱があがりました」とスポーツバーでビールを持って観戦する写真もポストした。

この投稿にフォロワーからは「サッカーユニホームも似合う」「アクティブですね」「日本代表も勝利で、ビールが美味しそうだね」「めっちゃきれいになった」など、盛り上がる声が寄せられた。