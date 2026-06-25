【レベル３大雨警報】長崎県・佐世保市（宇久地域を除く）、大村市、東彼杵町などに発表 18:39時点
気象台は、25日午後6時39分に、レベル３大雨警報を佐世保市（宇久地域を除く）、大村市、東彼杵町、川棚町、波佐見町に発表しました。
南部、北部では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【大雨警報（発表中）】
■長崎市
●レベル２大雨注意報
■佐世保市（宇久地域を除く）
●レベル３大雨警報【発表】
■佐世保市（宇久地域）
●レベル２大雨注意報
■島原市
●レベル２大雨注意報
■諫早市
●レベル３大雨警報
■大村市
●レベル３大雨警報【発表】
■平戸市
●レベル２大雨注意報
■松浦市
●レベル２大雨注意報
■五島市
●レベル２大雨注意報
■西海市（江島・平島を除く）
●レベル２大雨注意報
■西海市（江島・平島）
●レベル２大雨注意報
■雲仙市
●レベル２大雨注意報
■南島原市
●レベル２大雨注意報
■長与町
●レベル２大雨注意報
■時津町
●レベル２大雨注意報
■東彼杵町
●レベル３大雨警報【発表】
■川棚町
●レベル３大雨警報【発表】
■波佐見町
●レベル３大雨警報【発表】
■小値賀町
●レベル２大雨注意報
■佐々町
●レベル２大雨注意報
■新上五島町
●レベル２大雨注意報