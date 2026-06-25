【外に出たくない雨の日に観たいノンストップ作品5選】「ラブトラ」「シークレットNGハウス」「グランメゾン」など
【モデルプレス＝2026/06/25】雨模様が続き、どこか気持ちまでどんよりしてしまいがちなこの季節。外出が億劫になる日は、自宅でゆっくりエンタメ作品を楽しむ“おこもり時間”を過ごしてみてはいかがだろうか。今回はPrime Videoで配信中の、一度観始めたら目が離せなくなるノンストップ作品5選を紹介する。
【写真】ニノ×若林MCバラエティに豪華ゲストサプライズ登場
人気恋愛リアリティ番組「환승연애（乗り換え恋愛）」のフォーマットを元に日本で製作された恋愛リアリティショー。参加するのは、交際期間も破局理由もそれぞれ異なる5組の元恋人（X）たち。彼らが素性を隠したまま約1か月間のホカンス（ホテルでのバカンス）生活を送り、過去の恋と新たな出会いの間で揺れ動く姿をリアルに映し出していく。
誰が誰の元恋人なのかが徐々に明かされていくミステリー要素と、かつての恋人への複雑な想いや、新しい恋に胸を高鳴らせる参加者たちのリアルな感情の応酬が印象的だ。お互いの未練や本音が交錯する展開は、続きのエピソードが気になる魅力に溢れている。
木村拓哉が主演を務めるTBS系日曜劇場「グランメゾン東京」（2019）、映画「グランメゾン・パリ」（2024）。型破りなフランス料理のシェフ・尾花夏樹（木村）が仲間とともに三つ星レストラン作りに奮闘する姿を描いた人間ドラマ。画面いっぱいに映し出される最高峰フレンチの美しさ、挫折を乗り越えて情熱を一皿に込めるシェフたちの熱い生き様、そして大人のプライドがぶつかり合うテンポの良いストーリー展開に引き込まれる。彼らが紡ぐ洗練された美食の世界をじっくりと堪能できる。
二宮和也と若林正恭（オードリー）がMCを務める頭脳派心理戦バラエティ。各ジャンルから集結した8人の人気芸能人プレイヤーたちが、日常の何気ない言葉や仕草の中に潜む「絶対にしてはいけない言動（＝シークレットNG）」を回避しながら、賞金をかけてゲームやトークに挑む。
プレイヤー同士が疑心暗鬼になり、お互いのNGワードを誘発させようと仕掛け合う心理戦は手に汗握る。別室から彼らの言動をモニタリングし、容赦なく次の罠を仕掛けて追い詰めていく二宮と若林の絶妙な掛け合いも魅力。誰がいつ脱落するか分からない緊張感があり、飽きずに楽しめる。
森田哲矢（さらば青春の光）、河合郁人、Mattの3人が、制限時間内にどれだけ多くの友達を集められるかを競う人望バトルバラエティ。主催者の設楽統（バナナマン）とバカリズムが冷酷な仕掛け人となり、何も知らされずに不気味な部屋へ呼び出されたトモダチたちの友情を試していく。
「理由を言ってはいけない」「ただ自分のために来てほしい」という条件だけで呼ばれた総勢100人を超える芸能人たちのリアルなリアクションが見どころ。最初は戸惑っていたトモダチたちが、次第に不満を口にしたり、勝手な推理で場を混乱させたりする予測不能の展開は、まさに筋書きのない人間ドラマだ。
殺し屋の女子高生コンビ・ちさと（高石あかり／※「高」は正式には「はしごだか」）とまひろ（伊澤彩織）の日常と戦いを描いた作品。社会に馴染めない彼女たちのゆるいガールズトークから一転、敵を前にした瞬間に炸裂する本格派のハイスピードアクションへのギャップが鮮やか。2人の間に流れる唯一無二の空気感と、テンポの良い肉弾戦のバランスが絶妙で、雨の日の憂鬱さを爽快に吹き飛ばしてくれる。
一度観始めたら止まらないノンストップ作品は、自分のペースで楽しめるおこもり時間に最適だ。憂鬱な雨の日だからこそ、時間を忘れるほど夢中になれる1日を過ごしてほしい。（modelpress編集部）
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◆「ラブトランジット」シリーズ
人気恋愛リアリティ番組「환승연애（乗り換え恋愛）」のフォーマットを元に日本で製作された恋愛リアリティショー。参加するのは、交際期間も破局理由もそれぞれ異なる5組の元恋人（X）たち。彼らが素性を隠したまま約1か月間のホカンス（ホテルでのバカンス）生活を送り、過去の恋と新たな出会いの間で揺れ動く姿をリアルに映し出していく。
◆「グランメゾン」シリーズ
木村拓哉が主演を務めるTBS系日曜劇場「グランメゾン東京」（2019）、映画「グランメゾン・パリ」（2024）。型破りなフランス料理のシェフ・尾花夏樹（木村）が仲間とともに三つ星レストラン作りに奮闘する姿を描いた人間ドラマ。画面いっぱいに映し出される最高峰フレンチの美しさ、挫折を乗り越えて情熱を一皿に込めるシェフたちの熱い生き様、そして大人のプライドがぶつかり合うテンポの良いストーリー展開に引き込まれる。彼らが紡ぐ洗練された美食の世界をじっくりと堪能できる。
◆「シークレットNGハウス」シリーズ
二宮和也と若林正恭（オードリー）がMCを務める頭脳派心理戦バラエティ。各ジャンルから集結した8人の人気芸能人プレイヤーたちが、日常の何気ない言葉や仕草の中に潜む「絶対にしてはいけない言動（＝シークレットNG）」を回避しながら、賞金をかけてゲームやトークに挑む。
プレイヤー同士が疑心暗鬼になり、お互いのNGワードを誘発させようと仕掛け合う心理戦は手に汗握る。別室から彼らの言動をモニタリングし、容赦なく次の罠を仕掛けて追い詰めていく二宮と若林の絶妙な掛け合いも魅力。誰がいつ脱落するか分からない緊張感があり、飽きずに楽しめる。
◆「賞金1億円の人脈＆人望バトル トモダチ100人よべるかな？」
森田哲矢（さらば青春の光）、河合郁人、Mattの3人が、制限時間内にどれだけ多くの友達を集められるかを競う人望バトルバラエティ。主催者の設楽統（バナナマン）とバカリズムが冷酷な仕掛け人となり、何も知らされずに不気味な部屋へ呼び出されたトモダチたちの友情を試していく。
「理由を言ってはいけない」「ただ自分のために来てほしい」という条件だけで呼ばれた総勢100人を超える芸能人たちのリアルなリアクションが見どころ。最初は戸惑っていたトモダチたちが、次第に不満を口にしたり、勝手な推理で場を混乱させたりする予測不能の展開は、まさに筋書きのない人間ドラマだ。
◆「ベイビーわるきゅーれ」シリーズ
殺し屋の女子高生コンビ・ちさと（高石あかり／※「高」は正式には「はしごだか」）とまひろ（伊澤彩織）の日常と戦いを描いた作品。社会に馴染めない彼女たちのゆるいガールズトークから一転、敵を前にした瞬間に炸裂する本格派のハイスピードアクションへのギャップが鮮やか。2人の間に流れる唯一無二の空気感と、テンポの良い肉弾戦のバランスが絶妙で、雨の日の憂鬱さを爽快に吹き飛ばしてくれる。
一度観始めたら止まらないノンストップ作品は、自分のペースで楽しめるおこもり時間に最適だ。憂鬱な雨の日だからこそ、時間を忘れるほど夢中になれる1日を過ごしてほしい。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】