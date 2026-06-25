【リカバリープロラボ】 6月27日より順次発売 販売場所：全国ゲオ対象777店舗

宝島社は、“着るだけで疲労回復をサポートする”一般医療機器「RecoveryproLab.(リカバリープロラボ)疲労回復ウェア」を6月27日より全国のゲオのうち、対象の777店舗で順次発売する。ゲオ店舗では、本商品の常設コーナーを設置し、定番商品を中心に販売します。この取り組みにより、取扱店舗は計2100店舗規模へと拡大する。

「RecoveryproLab.」では血行促進、疲労回復、筋肉の疲れの軽減効果を持たせた疲労回復ウェア。季節や用途に合わせた素材のウェアをラインナップ。冬には、起毛フリースやインナーウェアを発売するなど、快適な着心地と機能性を兼ね備えた商品が展開される。

『リカバリープロラボ』取扱ゲオ店舗一覧

北海道

旭川一条通店／旭川永山3条店／旭川神楽店／旭川大町店／伊達ｲﾝﾀｰ店／音更木野大通店／岩見沢店／釧路貝塚店／釧路星が浦店／釧路鳥取店／恵庭恵み野店／江別大麻店／根室店／札幌厚別店／札幌手稲店／札幌美しが丘店／札幌西町店／札幌発寒店／札幌南11条店／札幌狸小路2丁目店／札幌東苗穂店／札幌北49条店／札幌環状通東店／ﾗｿﾗ札幌店／札幌南郷通店／札幌豊平店／札幌篠路店／札幌麻生店／札幌北24条駅前店／室蘭東町店／小樽店／ｲｵﾝ石狩緑苑台店／千歳信濃店／千歳駅前店／ﾌﾚｽﾎﾟ帯広稲田店／帯広ﾄﾞﾘｰﾑﾀｳﾝ店／滝川東町店／稚内店／苫小牧桜木店／苫小牧新生台店／八雲店／静内店／函館昭和店／函館鍛治店／中標津店／富良野店／北見南大通店／北見夕陽ヶ丘店／網走店／紋別店／留萌店



青森県

むつ苫生町店／五所川原店／弘前新町店／弘前安原店／黒石東町店／三沢店／十和田千歳森店／青森荒川店／青森浜館店／青森柳川店／八戸下長店／八戸根城店／八戸湊高台店



岩手県

一関ｲﾝﾀｰ店／奥州水沢佐倉河店／花巻店／釜石店／久慈店／宮古長町店／盛岡月が丘店／盛岡高松店／盛岡三本柳店／盛岡本宮店／大船渡店／滝沢巣子店／二戸堀野店／北上常盤台店



秋田県

横手店／秋田牛島店／秋田土崎店／秋田東通店／秋田保戸野店／大館店／ｲｵﾝﾀｳﾝ大曲店／湯沢店／由利本荘桜小路店



宮城県

角田店／気仙沼南郷店／利府店／大河原店／仙台幸町店／仙台中野店／仙台古城店／仙台松森店／仙台南中山店／仙台八乙女店／仙台長町南店／大崎古川駅前店／大崎古川ﾊﾞｲﾊﾟｽ店／矢本店／白石店／富谷店／仙台南店



山形県

寒河江店／山形花楯店／山形高堂店／酒田駅前店／新庄店／長井店／鶴岡城南店／鶴岡美咲町店／鶴岡宝田店／天童店／東根中央店／南陽店／米沢金池店



栃木県

宇都宮今泉店／宇都宮鶴田店／東峰町店／佐野高萩店／鹿沼店／城東店／羽川店／間々田店／並木店／足利鹿島店／足利店／大平店／西那須野店



福島県

いわき小名浜店／いわき湯本店／いわき平上荒川店／伊達保原店／会津若松ｲﾝﾀｰ店／会津若松古川町店／喜多方店／郡山城清水店／郡山小山田店／郡山うねめ通り店／須賀川店／相馬店／棚倉店／南相馬原町店／白河旭町店／福島鎌田店／福島鳥谷野店／ﾖｰｸﾀｳﾝ福島野田店



茨城県

つくば学園店／ひたちなか高場店／阿見店／牛久中央店／古河下辺見店／三和店／高萩店／守谷久保ヶ丘店／常陸太田店／ｱｸﾛｽﾌﾟﾗｻﾞ神栖店／河和田店／水戸吉沢店／石岡店／下館店／土浦店／木田余店／日立金沢店／竜ヶ崎松ヶ丘店



群馬県

笠懸店／伊勢崎南店／赤堀店／連取店／館林店／新里店／飯塚店／高崎福島店／上原店／前橋高井店／片貝店／内ヶ島店／太田宝町店／藤岡店



埼玉県

岩槻店／大和田店／大宮指扇店／武蔵浦和店／大宮本郷店／東浦和店／ふじみ野店／羽生店／北越谷店／東越谷店／加須店／吉川店／久喜店／狭山店／石原店／新行田店／鴻巣吹上店／鴻巣店／坂戸店／武里店／春日部ﾕﾘﾉｷ通り店／新所沢店／所沢駅前店／上尾小泉店／上尾中妻店／新座大和田店／深谷上柴店／大沼店／川越新宿店／川口芝店／川口赤山店／東川口店／川口前川店／川口駅前店／草加新田店／草加花栗店／谷塚店／寄居店／秩父店／若葉店／東松山店／ﾌﾚｽﾎﾟ八潮店／飯能柳町店／つるせ店／北本店／新本庄店／和光市駅南口店／蕨店



千葉県

旭店／香取小見川店／佐倉志津店／九十九里店／四街道大日店／姉ヶ崎店／市原店／市川南店／行徳店／八柱店／千葉園生町店／稲毛店／千葉都町店／千葉末広店／幕張店／おゆみ野店／匝瑳八日市場店／袖ヶ浦店／銚子清川町店／柏明原店／八千代高津店／富里店



東京都

羽村店／立石店／船堀店／西葛西店／西国分寺店／国立店／三鷹駅南口店／小平小川町店／昭島店／北新宿店／井荻駅南口店／ひばりヶ丘店／田無北原店／青梅新町店／綾瀬店／鹿浜店／西新井店／保木間店／鶯谷店／ｸﾞﾗﾝﾃﾞｭｵ蒲田店／池上店／都立家政店／つつじヶ丘駅前店／西八王子店／西台店／高島平店／板橋本町店／曳舟店／東大泉店／豊玉店



神奈川県

愛川店／伊勢原大住台店／LIVINよこすか店／今宿店／横浜栗木店／横浜笠間店／瀬谷店／弥生台店／市ヶ尾店／横浜中山店／厚木店／寒川店／野川店／稲田堤店／木月店／相模原駅前店／相模台店／大和中央店／中央林間店／湘南台店／平塚四之宮店／平塚店



新潟県

燕吉田店／佐渡佐和田店／三条店／直江津店／上越高田店／新津店／巻店／寺尾店／出来島店／新潟赤道店／新潟中野山店／新発田店／長岡宮内店／長岡西津店／塩沢店／柏崎店



長野県

伊那福島店／塩尻店／茅野店／佐久ｲﾝﾀｰｳｪｰﾌﾞ店／佐久店／ｲｵﾝﾀｳﾝ松本村井店／上田国分店／上田しおだ野店／須坂店／更埴店／中野ﾊﾞｲﾊﾟｽ店／稲里店／善光寺下店／川中島店／大豆島店／座光寺店



山梨県

塩山店／敷島店／甲府昭和店／甲府国母店／石和店／南ｱﾙﾌﾟｽ店



静岡県

掛川大池店／菊川店／浜岡店／御殿場店／三島店／沼津原店／沼津学園通り店／大井川店／焼津店／静岡昭府店／静岡川合店／静岡ｲﾝﾀｰ店／静岡SBS通り店／清水庵原店／袋井店／函南店／島田店／藤枝水上店／磐田今之浦店／浜松幸店／浜松さんじの店／浜松市野店／浜松初生店／浜松西伊場店／浜松舞阪店／浜北店／富士宮店／富士店／富士青葉通店／榛原店



愛知県

甚目寺店／七宝町店／安城大東店／一宮音羽店／一宮名岐ﾊﾞｲﾊﾟｽ店／一宮ｲﾝﾀｰ店／稲沢平和店／岡崎大樹寺店／岡崎上地店／岡崎緑丘店／刈谷井ヶ谷店／刈谷稲場店／岩倉駅前店／犬山小牧店／江南飛高店／高浜店／春日井ｲﾝﾀｰ店／春日井店／小牧常普請店／新城店／西尾店／共和店／知多店／知立店／田原店／東海荒尾店／半田有楽店／本地ヶ原店／豊橋花田店／豊橋藤沢店／豊橋岩田店／豊川店／豊田広路店／豊田美里店／師勝店／西春店／当知店／名古屋守山店／守山吉根店／御器所店／弥富通店／名古屋大野木店／千種駅南店／名古屋高畑店／ほら貝店／名古屋平針店／道徳店／名古屋黒川店／辻本通店／萩野通店／一社店／名古屋徳重店／弥富店



岐阜県

岐南店／岐阜羽島店／可児店／蘇原店／関緑ヶ丘店／岐阜市橋店／岐阜茜部店／岐阜北島店／恵那店／高山昭和店／瑞穂岐大ﾊﾞｲﾊﾟｽ店／多治見光ヶ丘店／大垣ﾊﾞｲﾊﾟｽ店／大垣築捨店／土岐店／美濃加茂店／岐阜真正店



富山県

滑川店／高岡蓮花寺店／砺波ｲﾝﾀｰ店／富山北の森店／天正寺店／富山婦中店／富山布瀬店



福井県

小浜店／大野店／福井つくし野店／福井二の宮店／福井日の出店



石川県

羽咋店／津幡店／金沢久安店／金沢元菊店／金沢鞍月店／金沢東大通店／小松符津店／小松有明町店／金沢御経塚店／野々市矢作店



三重県

伊賀店／伊勢店／亀山ｴｺｰ店／桑名七和店／菰野店／朝日町店／四日市日永店／志摩店／松阪久保店／松阪大塚店／久居ｲﾝﾀｰ店／津南店／名張店／鈴鹿磯山店／鈴鹿西条店



和歌山県

岩出店／御坊店／新宮店／南紀田辺店／和歌山大浦店／和歌山国体道路店



滋賀県

守山大門店／草津店／西大津店／大津瀬田店／長浜店／彦根高宮店



京都府

亀岡店／京丹後峰山店／山科東野店／桂店／伏見新堀川店／向日店／舞鶴店



大阪府

河内長野店／貝塚店／岸和田店／高槻浦堂店／高槻寿町店／高槻緑町店／堺一条店／松原上田店／寝屋川店／外環寝屋川店／泉大津店／泉南店／大阪狭山店／関目高殿店／ｸﾛｽｼﾃｨ弁天町店／大阪住之江店／玉出店／東淀川店／喜連東店／天六店／大阪加島店／三国本町店／大阪日本橋店／大東店／東大阪花園店／東大阪若江店／藤井寺ｲﾝﾀｰ店／八尾店／くらわんか枚方店／箕面店／ﾍﾞｱｰｽﾞ大日店／古川橋店／高石店



奈良県

橿原店／香芝店／斑鳩店／奈良押熊店／奈良四条大路店



兵庫県

東加古川店／三木青山店／洲本店／北須磨店／伊川谷店／神戸六甲道店／新開地店／神戸有野店／鳴尾店／赤穂店／川西山下店／丹波氷上店／武庫之荘店／姫路飾磨店／姫路砥堀店／姫路車崎店／宝塚小林店／豊岡店／明石魚住店



岡山県

高屋店／益野店／平島店／福浜店／妹尾店／下中野店／笠岡店／笹沖店／玉島店／新倉敷店／ｱｸﾛｽﾌﾟﾗｻﾞ児島店／水島神田店／中庄店／水島店／総社店／津山ｲﾝﾀｰ店／小田中店



広島県

呉焼山店／広島長束店／ｱｸﾛｽﾌﾟﾗｻﾞ高陽店／広島庚午店／三原店／東広島西条店／廿日市店／東尾道店／福山みどりまち店／福山蔵王店



鳥取県

倉吉店／鳥取安長店／鳥取立川店／米子西福原店



島根県

益田店／出雲店／出雲斐川店／松江菅田店



山口県

宇部工学部通店／宇部小松原店／下関大坪店／下関長府店／下松店／光店／山口湯田店／山口大内店／小野田店／ｲｵﾝﾀｳﾝ周南久米店／新南陽店／萩店／防府店／柳井店



香川県

観音寺店／丸亀南店／円座店／ﾐﾗｸﾙﾀｳﾝ店／屋島店／川島店／ﾌﾚｽﾎﾟ高松店／高松ﾚｲﾝﾎﾞｰﾛｰﾄﾞ店／坂出元町店／琴平店／三木店



高知県

高知横浜店／高知土佐道路店／高知高須店／四万十店／宿毛店／高知南国店



愛媛県

伊予店／北宇和島店／宇和島店／今治鳥生店／川之江店／伊予三島店／松山椿店／松山桑原店／松山山西店／松山谷町店／松山中央店／松山朝生田店／新居浜店／伊予西条店／大洲店



徳島県

鴨島店／徳島南昭和店／徳島矢三店／藍住店／脇町店／鳴門店



福岡県

吉井店／久留米諏訪野店／久留米ｲﾝﾀｰ店／苅田店／行橋店／前原店／宗像野坂店／春日店／小郡店／志免店／ｱｰﾊﾞﾝﾓｰﾙ新宮中央店／太宰府向佐野店／大川店／大牟田田隈店／大野城店／筑後店／筑紫野原田店／甘木旭町店／直方店／那珂川いちょう通り店／八女店／飯塚穂波店／飯塚秋松店／飯塚幸袋店／福岡片江店／福岡姪浜駅前店／福岡賀茂店／福岡西新店／福岡土井店／福岡二又瀬店／福岡若久店／福岡大橋店／福岡吉塚駅前店／福岡博多口店／福津店／北九州葛原店／北九州徳吉店／北九州中津口店／ｲｵﾝﾀｳﾝ黒崎店／北九州折尾店／北九州本城店／北九州八幡東店／北九州大里店



長崎県

福江店／佐世保相浦店／佐世保大野店／佐世保大塔店／佐世保藤原店／時津店／対馬店／大村店／長崎小ヶ倉店／長崎大学前店／長崎矢上店／島原店／諫早店



大分県

宇佐店／臼杵店／国東店／佐伯店／日出店／大分王子店／ｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞおおいた店／大分高城店／大分古国府店／大分森町店／大分戸次店／大分明野店／中津店／日田店／別府青山店／豊後大野店



佐賀県

伊万里大坪店／伊万里店／佐賀北部ﾊﾞｲﾊﾟｽ店／佐賀兵庫店／佐賀南部ﾊﾞｲﾊﾟｽ店／佐賀上峰店／鹿島店／鳥栖店／和多田店



宮崎県

延岡店／佐土原店／ﾍﾞｱｰｽﾞﾓｰﾙ清武店／宮崎恒久店／宮崎大塚店／宮崎平和台店／宮崎ﾌｪﾆｯｸｽｶﾞｰﾃﾞﾝ店／高鍋店／小林店／西都店／都城郡元店／都城上東店／日向店／日南店



熊本県

熊本光の森店／菊池店／ｻﾝﾛｰﾄﾞｼﾃｨ人吉店／玉名店／熊本萩原店／熊本小峯店／ｻﾝﾛｰﾄﾞｼﾃｨ熊本店／ｲｵﾝﾀｳﾝ西熊本店／熊本室園店／ｲｵﾝﾀｳﾝ荒尾店／天草瀬戸橋店／八代海士江店／八代松江店



鹿児島県

姶良店／奄美店／薩摩川内店／指宿店／鹿屋店／鹿児島新栄店／鹿児島草牟田店／出水店／伊集院店／鹿児島国分店



沖縄県

具志川店／ABLOうるま店／石川店／浦添店／西原店／泡瀬店／沖縄山内店／沖縄美里店／宮古店／ｻﾝｴｰしおざきｼﾃｨ店／石垣店／北谷国道58号店／与那原店／那覇新都心店／津嘉山店／那覇真嘉比店／那覇小禄店／豊見城店／名護びいまた店

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