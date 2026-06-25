中島健人、主演作品を見てほしい人は「後輩のジュニアみんな」 作品通して仕事観伝える
歌手で俳優の中島健人と長濱ねるが25日、都内で行われた映画『ラブ≠コメディ』（7月3日公開）大ヒット祈願！公開直前イベントに登壇。作中に登場する中島健人演じる神崎麗司のラジオ番組にちなみ、事前募集したお便りに2人で答えていくラジオ公開収録風にトークを展開した。
【写真】お茶目！スイカを前に大きく振りかぶる中島健人
イベントでは、今作を誰に見てほしいかという話題に。中島は「STARTO ENTERTAINMENTの後輩全員」と即答。「現場ってこう作られてるんだよというのを、ジュニアの子とかと今年1月一緒にライブやったりとかして、いろいろ一緒に時間を共有する機会があったんです」と後輩との関わりを振り返った。そして、今作を通して仕事の仕組みが分かるのではないかと捉え、「ある種視覚的な社会経験になるんじゃないのかなと思うので、僕は後輩のジュニアみんなに見てもらいたいです」と力を込めた。
長濱は「両親に見てほしい」と回答。「高校2年生で上京したんですけど、仕事の説明をすることがほぼなくて。両親は世に出たものを、世に出るタイミングで知っていく感じなので」と語り「ドラマってこうやって作ってるんだよとか、東京で頑張ってるよというのを、映画だったらより伝わりやすいんじゃないかなって」とほほ笑んだ。
今作は、“360度全方位イケメン”と称される人気俳優兼アイドル・麗司（中島）が主人公。重厚なドラマへの出演を望みながらも、再び王道ラブコメ作品への出演を依頼され、相手役となるアイドル・南風美里（長濱ねる）との出会いを通じて人生が大きく動き出していく姿を描く。
【写真】お茶目！スイカを前に大きく振りかぶる中島健人
イベントでは、今作を誰に見てほしいかという話題に。中島は「STARTO ENTERTAINMENTの後輩全員」と即答。「現場ってこう作られてるんだよというのを、ジュニアの子とかと今年1月一緒にライブやったりとかして、いろいろ一緒に時間を共有する機会があったんです」と後輩との関わりを振り返った。そして、今作を通して仕事の仕組みが分かるのではないかと捉え、「ある種視覚的な社会経験になるんじゃないのかなと思うので、僕は後輩のジュニアみんなに見てもらいたいです」と力を込めた。
今作は、“360度全方位イケメン”と称される人気俳優兼アイドル・麗司（中島）が主人公。重厚なドラマへの出演を望みながらも、再び王道ラブコメ作品への出演を依頼され、相手役となるアイドル・南風美里（長濱ねる）との出会いを通じて人生が大きく動き出していく姿を描く。