ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「彼氏すらいない人に、結婚の話ばかりしてごめんね〜！」過剰なウエ… 「彼氏すらいない人に、結婚の話ばかりしてごめんね〜！」過剰なウエディングハイは友情を壊す危険性も…／mamagirl傑作選 「彼氏すらいない人に、結婚の話ばかりしてごめんね〜！」過剰なウエディングハイは友情を壊す危険性も…／mamagirl傑作選 2026年6月25日 18時30分 Walkerplus リンクをコピーする みんなの感想は？ 【漫画】この漫画をはじめから読む仲良しのママ友と夫の不倫や、デリカシーのない女友達など、ショッキングな実話をもとにした漫画が数多く投稿されているwebサイトmamagirl。数々の作品の中から特に反響の大きかったものをまとめた『mamagirl傑作選』をお届けします。→『mamagirl傑作選』をはじめから読む13141516著：mamagirl編集部・梅田/瀬戸うなぎ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【漫画】この漫画をはじめから読む 【漫画】『怖いトモダチ』を読む 【漫画】『親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話』を読む