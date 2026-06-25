「完全に飯テロ」コメダ珈琲店、“カリー祭り”がついにスタート！ 新宿中村屋監修メニュー登場「誘惑がすごい」
コメダ珈琲店公式X（旧Twitter）は6月24日に投稿を更新。大好評の季節限定企画「カリー祭り」のスタートを発表しました。
【写真】コメダ珈琲店のカリー祭りラインアップ！
定番人気の「カツカリーパン」をはじめ、新宿中村屋監修メニューが登場。アサイーとブルーベリーの酸味にバナナの風味が重なる「アサイーミックスラッシー」や、7種の香辛料が効いた「タンドリーチキンホットサンド」、特製カリーソースを手伸ばしナンで楽しめる「カリーナンドッグ」、とろ〜りチーズとカリーを絡めて楽しむ「チーズカリーとナン」など、食べ応えのあるメニューがそろっています。
コメントでは「今、カリーナンドッグを食べてます 特製カリーソースがちょい辛で美味しいです」「前回逃しました 今回こそは...」「めちゃくちゃ美味しそうー」「コメダの季節限定は毎回誘惑がすごいです」「これは完全に飯テロですね」「待ってました!!」などの声が寄せられています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:All About ニュース編集部)
【写真】コメダ珈琲店のカリー祭りラインアップ！
季節限定「カリー祭り」開催同アカウントは「今年も開催！カリー祭り 大好評、コメダ珈琲店の「カリー祭り」が本日からスタート！ 暑さをふき飛ばす、スパイシーな季節限定メニュー」とつづり、写真を1枚載せています。今回の「カリー祭り」のラインアップです。
コメントでは「今、カリーナンドッグを食べてます 特製カリーソースがちょい辛で美味しいです」「前回逃しました 今回こそは...」「めちゃくちゃ美味しそうー」「コメダの季節限定は毎回誘惑がすごいです」「これは完全に飯テロですね」「待ってました!!」などの声が寄せられています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
「カリー祭り フォロー＆リポストキャンペーン」も開催今回はコメダ珈琲店公式Xにて「カリー祭り フォロー＆リポストキャンペーン」も開催。抽選で、新宿中村屋のカリーセット商品や、インド産の紅茶を楽しめるティータイムセットが当たります。スパイシーな季節限定メニューを、コメダ珈琲店でぜひ楽しんでみてはいかがでしょうか。今後の投稿にも注目したいですね。
(文:All About ニュース編集部)