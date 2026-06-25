【お得情報】丸亀製麺、7月1日は「釜揚げうどん」を半額に！ 並が190円で楽しめる！ 最大390円引き
丸亀製麺は、毎月1日を「釜揚げうどんの日」として、看板メニューの「釜揚げうどん」を半額で提供。並190円・大290円・得380円と、サイズが大きいほどお得になる人気企画です。
【投稿】前回の“釜揚げうどんの日”告知
なお、対象は店内飲食のみで、テイクアウト・デリバリーは対象外です。
また、一部実施されない店舗もあります。さらに価格が異なる店舗もあるため、来店前に丸亀製麺公式Webサイトの店舗検索で最新情報を確認しておくと安心です。
※前回6月1日のSNS投稿(文:All About ニュース編集部)
【投稿】前回の“釜揚げうどんの日”告知
並190円・大290円・得380円に！7月1日の「釜揚げうどんの日」には、看板メニューの「釜揚げうどん」を半額で提供します。価格は「並」190円（通常390円）、「大」290円（通常580円）、「得」380円（通常770円）で、量が増えるほど割引額も大きくなるのが特徴です。
対象外店舗や混雑に注意半額デーということもあり、ランチ・ディナー帯は行列になる店舗もあります。混雑緩和のため、丸亀製麺は5月以降、通常11時開店の一部店舗で開店時間を10時に前倒しする「アーリーオープン」を導入しています。
また、一部実施されない店舗もあります。さらに価格が異なる店舗もあるため、来店前に丸亀製麺公式Webサイトの店舗検索で最新情報を確認しておくと安心です。
※前回6月1日のSNS投稿(文:All About ニュース編集部)