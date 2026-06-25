プライベートな移動を「最も快適で安全な時間」に変える1台

フェンシング男子の金メダリストである飯村一輝選手が、6月15日に自身の公式Instagramを更新。

新たな愛車との2ショットを公開しました。

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飯村一輝選手は、2024年のパリオリンピックでフェンシング・男子フルーレ団体の1員として、日本初となる金メダルを獲得し、大きな話題を呼びました。

今回飯村選手は、佐賀トヨペットとスポンサー契約を締結。それに合わせて提供されたのが「クラウンスポーツ PHEV SPORT RS」です。

クラウンは、トヨタを代表するラグジュアリーブランドで、2025年に誕生70周年を迎えています。

2022年に世界初公開された現行型シリーズで通算16代目になりました。

16代目は新たに「クロスオーバー」「スポーツ」「セダン」「エステート」の4つのバリエーションを展開し、ユーザー嗜好の多様化にあわせたことで話題を呼んでいます。

なかでもクラウンスポーツは、2023年11月に発売されたミドルサイズのスポーツSUVです。ボディサイズは全長4720mm×全幅1880mm×全高1565mm、ホイールベースは2770mmで、同じトヨタの都市型クーペSUV「ハリアー」に近いサイズ感となっています。

エクステリアには、最近のトヨタらしい「ハンマーヘッド」のフロントフェイスを採用。また、大きく張り出したリヤフェンダーによってスポーティさを打ち出しました。

インテリアは運転の楽しさと快適さを両立。表示をカスタマイズできる「12.3インチTFTカラーメーター」や、ウインドシールドガラスの視野内に情報を投影する「カラーヘッドアップディスプレイ」等を搭載。さらに「12.3インチディスプレイオーディオ」などによってエンタメ機能も充実しています。

パワートレインには2.5リッターのハイブリッド（HEV）とプラグインハイブリッド（PHEV）の2種類を設定。いずれも力強い4WD（E-Four）を採用しました。

PHEVモデルでは、システム全体で306馬力というパワフルな性能を発揮。さらに、状況に応じて減衰力を制御するサスペンションシステム「AVS」とナビゲーションシステムが融合した「NAVI・AI-AVS」などを採用しました。

先進安全機能も充実しており、駐車をスムーズにする「トヨタ チームメイト」や各種運転をサポートする「Toyota Safety Sense」などを搭載しています。

飯村選手に渡されたクラウンスポーツ PHEV SPORT RSの価格（消費税込）は765万円からです。

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飯村選手が提供されたのは、アッシュ（グレー）のボディとブラックのルーフを組み合わせたシブめの2トーンカラーのモデル。

ツーショット画像では、笑顔で嬉しそうにクルマを触る飯村選手が映っています。

また投稿では「練習、遠征、プライベートな移動を『最も快適で安全な時間』に変えていただくモビリティ・サポートとしてCROWN SPORT PHEV SPORT RSをご提供いただきました！」「素敵なクルマと共に日々を積み重ねて、一歩ずつ成長していきます」と書いており、今後の選手活動に対する意気込みも伝わってきました。